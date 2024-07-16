Три знака зодиака ждет шторм в отношениях до 20 июля: кто в списке

Интенсивная энергия Марса создаст достаточно насыщенную атмосферу. Некоторым знакам зодиака придется столкнуться с неприятной правдой – это может привести к завершению важного этапа в жизни.

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Марс войдет в Близнецы в субботу, 20 июля, а затем в воскресенье начнется полнолуние в Козероге в сочетании с Меркурием напротив Урана. Астрологи говорят, что Раки, Стрельцы и Водолеи могут почувствовать, что их отношения подвергаются испытанию.

Рак

Вы надеялись, что все хуже всего позади, но нет. Придется еще немного побороться за место под солнцем. Независимо от того, восстанавливаетесь ли вы после разрыва отношений или принимаете судьбоносное решение – пора создать себе новую жизнь. Изменения заключаются в том, чтобы наконец привлечь и получить любовь, которую вы всегда желали.

Если вы все еще находитесь в определенных отношениях, которые, как вы уже знаете, никуда не приведут, вы можете наконец дойти до этой критической точки. Полнолуние в Козероге 21 июля связано с завершением определенных этапов и моментами достижения результата. Важно, чтобы вы позволили себе стать наблюдателем. Обратите внимание на то, что делает и говорит ваш партнер. Обратите внимание на то, что вы чувствуете рядом с ним и старайтесь быть честными с собой.

Стрелец

Решительность является вашей сильной чертой, но в этот период звезды советуют быть более гибкими и осмотрительными. Будьте осторожны, чтобы не оказаться в ловушке из-за какого-либо спора. Сначала все будет казаться пустячным недоразумением, но конфликт может быстро нарастать. Это может быть неделя, когда чаша весов склонится к точке излома.

Марс в Близнецах управляет мотивацией и новыми дорогами. Единственная проблема заключается в том, что Близнецы – знак двойственности, поэтому даже компромиссы могут не помочь. Этот этап даст больше возможностей, чем вам нужно, хотя возможно вы будете слишком расстроены, чтобы их замечать. Будьте особенно осторожны по поводу физических или эмоциональных дел в течение недели.

Водолей

Вам нужно начать заботиться о себе. Неделя принесет искренние разговоры и честные признания. В ваших романтических отношениях недавно произошли важные изменения. Вы пытаетесь защищать себя, выражать свои чувства и быть максимально честными.

Меркурий во Льве создает напряженный аспект с Ураном в Тельце 21 июля. Вы будете готовы к ключевым решениям. Вы устали от того, чтобы постоянно волноваться о чувствах своего партнера, ничего не получая взамен. Единственная проблема заключается в том, что Уран в Тельце находится в вашем доме семьи, поэтому это внезапное раскрытие ваших истинных чувств может привести к вполне реальному завершению отношений.

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