Tripadvisor назвал 10 лучших в мире городов для путешествий в августе 2024 года. Список

Август – месяц, когда можно догнать лето и устроить себе незабываемый отпуск. Но место для путешествий нужно выбирать внимательно, чтобы взять от отдыха все.

Сайт для путешественников Tripadvisor составил десятку мест по всему миру, которые стоит увидеть именно в августе. Разные точки подойдут для любителей разных видов отдыха.

Торонто

Для путешественников, которые просто хотят танцевать

Торонто является одним из самых многонациональных городов в мире, поэтому вполне логично, что именно в Торонто проходит Карибский карнавал – самый большой в Северной Америке фестиваль, посвященный культуре стран Карибского бассейна. Если у вас есть время только на одно мероприятие, выберите Гранд-парад 3 августа. Он проходит по бульвару Лейкшор, а просмотр его бесплатный. Или приобретите билет на специальную смотровую площадку на территории выставочного комплекса. Чтобы узнать больше о карибском влиянии на культуру Торонто, отправляйтесь на Eglinton Avenue West, где находится Маленькая Ямайка – место с колоритными ресторанами, где подают карибские блюда и напитки.

Мемфис, Теннесси

Для фанатов Элвиса Пресли

Ежегодно в августе в Мемфисе в имении Грейсленд проходит Неделя Элвиса – фестиваль, посвященный жизни и музыке Короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. На него съезжается около 35 000 человек. Вы можете пожить в гостевом домике в имении музыканта или отправиться на экскурсию в его родной город Тупело, штат Миссисипи, чтобы остановиться в двухкомнатном доме, где он родился в 1935 году. Отправляйтесь также к памятнику певцу на Билл-стрит или закажите частную пешеходную экскурсию по центру города, посвященную достопримечательностям, связанным с его творчеством. Загляните в Музей Зала славы блюза и Музей американской соул-музыки Stax.

Рабат, Марокко

Для тех, кто не любит толпу

Марокканская столица Рабат в августе остается прохладной, ветреной и блаженно малолюдной. Город находится на Атлантическом побережье и в нем можно найти не только пляжи, но самые недооцененные музеи и достопримечательности страны, от башни Хасана из красного песчаника до Музея современного искусства Мухаммеда VI. Обязательно найдите время, чтобы посетить недавно отреставрированный Национальный музей драгоценностей, в коллекции которого хранятся некоторые из самых старых известных ювелирных изделий в мире. А перед заходом солнца отправляйтесь на пляж Рабат, чтобы прогуляться по пляжу в золотой час и сделать фотосессии с панорамным видом на воду.

Вирджиния-Бич, Вирджиния

Для начинающих серферов

Думаете, серфинг – это занятие только для Гавайев и Калифорнии? На самом деле нет. Каждый август в Вирджиния-Бич проходит чемпионат по серфингу на Восточном побережье, а это самое длительное непрерывное соревнование по серфингу в мире. Посоревнуйтесь с другими серферами, просто посмотрите на спортсменов или возьмите урок у профессионалов. Также в это время гости города имеют хорошую возмжность увидеть дельфинов-афалин. Прогуляйтесь по пляжу Сендбридж на рассвете или в сумерках, чтобы заметить их, или забронируйте, например, экскурсию на каяках на закате, чтобы увеличить свои шансы на встречу.

Пезаро, Италия

Для любителей оперы

Италия не вся до краев наполнена туристами. Некоторые ее жемчужины скрыты от глаз. Как Пизаро – культурная столица страны 2024 года. Город находится примерно в трех часах езды поездом от Венеции и Флоренции и наиболее известен как место рождения композитора Джоаккино Россини. Каждое лето местные жители и гости чествуют его наследие на Оперном фестивале, который будет проходить с 7 по 23 августа. Выступления здесь проходят на таких площадках, как исторический Театр Россини и недавно отремонтированный Аудиториум Скаволини. Посетите музей маэстро или просто насладитесь местной архитектурой, включая Палаццо Дукале XV века и изысканный современный Villino Ruggeri.

Фарго, Северная Дакота

Для любителей цветения и хороших ресторанов

Около небольшого города в, пожалуй, наименее туристическом штате США в августе цветут тысячи подсолнечников. Двигайтесь к западу от Фарго в сторону района Мэйплтон, и вы увидите бескрайние поля. Что касается сувениров, ищите в местных продуктовых магазинах баночки SunButter – замечательного масла из семян этого цветка. Вдобавок это место в последние годы начало удивлять ресторанами. Сразу три заведения были названы полуфиналистами премии Джеймса Бирда в 2024 году.

Национальный парк Гранд-Каньон, Аризона

Для туристов, которые хотят, чтобы тропа была в их распоряжении

Многим кажется, что поездка в Гранд-Каньон в августе – это ужасная жара и толпы туристов. В действительности погода в Аризоне в это время достаточно приятная, а чтобы не толкаться с другими людьми, выбирайте не южную, а северную часть парка. Ее посещает всего 10% туристов. А зря. Здесь можно остановиться в отеле, построенном в 1937 году из местного известняка и древесины кайбаба, или заночевать в кемпинге. Чтобы увидеть один из лучших видов на каньон, обязательно пройдите по асфальтированной тропе длиной 0,5 мили от центра для посетителей North Rim до Bright Angel Point.

Мельбурн, Австралия

Для любителей театра

Сидней – это город для любителей пляжей, а вот Мельбурн – это центр высокой культуры с отличными кафе, уютными пабами и музеями мирового класса. Это также, возможно, театральная столица Южного полушария. И в августе, когда здесь не жарко, наступает идеальное время насладиться искусством. Насыщенная программа местных театров в разгаре – просто купите билеты, чтобы посмотреть классические пьесы или современные постановки. Выбирайте драматический театр или мюзикл. К вашим услугам все разнообразие.

Лос Анджелес

Для фанатов кино

Лето в Лос-Анджелесе полно событий, которые выводят киноманов из темных театров на свежий воздух. К примеру, концертный зал Hollywood Bowl объединяется с филармонией Лос-Анджелеса для концерта Singin' in the Rain (27 августа) и концерта Infinity Saga под управлением Густаво Дудамеля от Marvel Studios (30-31 августа). В Глендейле Alex Film Society представляет свою серию Classic Films Under the Stars в Brand Park, а амфитеатр Ford на Голливудских холмах представляет мини-фестиваль анимационных фильмов Studio Ghibli с 23 по 25 августа. По всему городу программа Street Food Cinema совмещает живую музыку и фургончики с едой с показами популярных фильмов. Для киноманов доступны сезонные абонементы за 199 долларов, позволяющие посещать более 30 мероприятий в течение всего сезона, каждую субботу с апреля по октябрь.

Цюрих, Швейцария

Для тех, кто всегда берет с собой купальник

Самый большой город Швейцарии может похвастаться культурой купания на свежем воздухе еще со времен Римской империи, когда это место называлось Turicum. Сегодня Цюрих заполнен бадисами, или бассейнами под открытым небом. И место себе по вкусу найдет каждый путешественник. Это может быть только женская или только мужская купальня. Или песчаный пляж для принятия солнечных ванн. На сайте города ищите информацию об актуальной температуре воды и количестве людей у ​​каждого бассейна. И не забудьте взять с собой полотенца и солнцезащитный крем. После того, как вы высохнете, у вас точно будет много дел, включая посещение Löwenbräukunst – музея современного искусства в переоборудованной винокурне, и даже Фондю-трамвая.

