Цена впечатляет: в США создали самый быстрый в мире бронированный автомобиль

Бронированная техника бывает разных форм и размеров. Эти авто регулярно используются для защиты глав государств. Американская армейская группа создала нестандартный Lucid Air Sapphire, который они называют самым "быстрым в мире бронированным транспортным средством".

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Lucid Air Sapphire показывает невероятные результаты с заводской мощностью 1234 лошадиные силы и разгоном до 100 км/ч всего за 1,89 секунды. Подробнее о самом быстром бронированном авто рассказало издание Motor1.

Помимо поразительной скорости, Lucid имеет много преимуществ в вопросах безопасности. Вместо стекла авто имеет легкую прозрачную ламинированную броню, способную остановить выстрел из пистолета. Легкий композитный материал укрепляет двери и панели кузова – эксперты говорят, что он в десять раз прочнее и в пять раз легче баллистической стали.

Можно добавить и другие функции защиты:

дверные ручки с электрошоком;

распылители перечных баллончиков;

отверстия для оружия;

защитная система для обнаружения ядовитых газов;

более крепкая броня, способная останавливать мощные винтовки и взрывчатку.

Но на этом обновления не заканчиваются. US Armor Group укрепляет интерьер с помощью "непроницаемого" пакета WiFi, чтобы защитить от хакеров и системы сканирования. Система безопасности имеет быстрый доступ к местной полиции и пожарной службе. Существует даже точка доступа, которая мгновенно подключается к US Armor Group.

Конечно, эта дополнительная защита стоит недешево. Lucid Air Sapphire стоит 250 500 долларов США, а US Armor Group просит 475 000 долларов за свой бронированный Air.

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