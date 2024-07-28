Цены на подержанные авто взлетели к небесам: эксперты назвали причину подорожания
Автомобиль может быть выгодной инвестицией, если приобрести модель, которая с годами не будет терять в цене. Недавно мировой авторынок пошатнулся от неожиданного скачка цен – стоимость подержанных моделей взлетела в разы.
Согласно исследованию, проведенному iSeeCars.com, стремительный рост цен на новые автомобили продолжает заставлять рекордное количество покупателей искать утешения на вторичном рынке. Эксперты рассказали, почему старые подержанные авто дорожают из года в год.
Аналитические данные свидетельствуют, что 10-летние авто сейчас составляют 22,7% рынка, что больше по сравнению с 2014 годом на рекордные 17,2%. Неудивительно, что дополнительный спрос привел к среднему росту стоимости автомобилей десятилетней давности на 60%: с 7583 до 12194 долларов.
"Старые седаны, универсалы и хэтчбеки завоевывают львиную долю рынка подержанных автомобилей", – отметил исполнительный аналитик Карл Брауэр.
Более низкая стоимость и более высокая топливная эффективность делают их превосходной альтернативой. Цена является главным фактором роста доли рынка подержанных автомобилей, но увеличение долговечности транспортных средств и технологий также могут сыграть свою роль.
Хорошая новость заключается в том, что даже 10-летние авто оказались на удивление качественными. Они оснащены современными технологиями, что делает покупку достаточно рациональной инвестицией. Среднестатистический 10-летний автомобиль на рынке в 2024 году намного совершеннее, экономнее и надежнее, чем 10-летний автомобиль в 2014 году.
На основе анализа 169 миллионов моделей, проданных в первой половине 2024 года, iSeeCars.com определил 15 моделей, имеющих наибольший рост спроса за последнее десятилетие:
- Hyundai Sonata: доля рынка +484,3%; +70,8% роста цены;
- Subaru Legacy: доля рынка +316,8%; +59,7% роста цены;
- Subaru Impreza: доля рынка +313,5%; +24,4% роста цены;
- Mercedes-Benz C-Class: доля рынка +215,0%; +36,7% роста цены;
- Subaru Impreza Wagon: 195,7% рынка; +57,2% роста цены;
- Mercedes-Benz E-Class: +172,7% доли рынка; +41,8% роста цены;
- Hyundai Elantra: 166,7% рынка; +84,7% роста цены;
- BMW 3 серии: доля рынка +139,0%; +39,3% роста цены;
- Nissan Altima: 137,0% рынка; +47,7% роста цены;
- Honda Odyssey: + 115,9% рынка; +75,3% роста цены;
- Jeep Wrangler: 110,4% рынка; +24,6% роста цены;
- BMW 5 серии: +110,1% рынка; +36,7% роста цены;
- Volkswagen Jetta: 99,4% рынка; +54,0% роста цены;
- Toyota Corolla: 85,3% рынка; + 68,3% изменение цены
- Honda Civic: 74,1% рынка; 77,7% роста цены.
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