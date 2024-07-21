Церковные праздники в августе: даты по новому календарю

Последний месяц лета будет богат церковными праздниками. После перехода на новоюлианский календарь даты праздников сместились на 13 дней. Маковия или Медовый Спас, например, теперь следует отмечать 1 августа, Яблочный Спас приходится на 6 августа, а Успенский пост заканчивается на Первую Пречистую, 15 августа.

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OBOZ.UA публикует подробный календарь церковных праздников на август-2024. В христианской традиции покровителем каждый день есть некоторые святые или мученики, отдавшие жизнь за веру.

Главные церковные праздники августа-2024 по новоюлианскому календарю

1 августа – перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас);

6 августа – Преображение Господне; Яблочный Спас;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа – Ореховый Спас;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Подробный церковный календарь на август-2024

1 августа – перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас);

2 августа – перенос мощей первомученика Стефана;

3 августа – чествование преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

4 августа – день семи мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;

5 августа – предпраздник Преображения Господня; мученика Евсигния;

6 августа – Преображение Господне; Яблочный спас;

7 августа – день преподобного мученика Дометия;

8 августа – чествование памяти святого исповедника Эмилиана; мучеников Елевтерия и Леонида;

9 августа – день апостола Матия;

10 августа – мученика Лаврентия, архидьякона;

11 августа – чествование мученика Евпла;

12 августа – день святых мучеников Фотия и Аникиты;

13 августа – преподобного Максима исповедника;

14 августа – предпраздник Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа – Ореховый Спас; Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;

17 августа – день мученика Мирона;

18 августа – чествование мучеников Флора и Лавра;

19 августа – день мученика Андрея Стратилата и других;

20 августа – день памяти пророка Самуила;

21 августа – апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;

22 августа – мучеников Агатоника, Севериана и других;

23 августа – предание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;

24 августа – день священномученика Евтихия;

25 августа – апостола Тита; святого апостола Варфоломея;

26 августа – день памяти мучеников Андрияна и Натальи;

27 августа – преподобного Пимена;

28 августа – преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

30 августа – день чествования Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;

31 августа – Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.

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