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Церковные праздники в августе: даты по новому календарю

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Церковные праздники в августе: даты по новому календарю

Последний месяц лета будет богат церковными праздниками. После перехода на новоюлианский календарь даты праздников сместились на 13 дней. Маковия или Медовый Спас, например, теперь следует отмечать 1 августа, Яблочный Спас приходится на 6 августа, а Успенский пост заканчивается на Первую Пречистую, 15 августа.

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OBOZ.UA публикует подробный календарь церковных праздников на август-2024. В христианской традиции покровителем каждый день есть некоторые святые или мученики, отдавшие жизнь за веру.

Главные церковные праздники августа-2024 по новоюлианскому календарю

  • 1 августа – перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас);
  • 6 августа – Преображение Господне; Яблочный Спас;
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 16 августа – Ореховый Спас;
  • 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Церковные праздники в августе: даты по новому календарю

Подробный церковный календарь на август-2024

  • 1 августа – перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас);
  • 2 августа – перенос мощей первомученика Стефана;
  • 3 августа – чествование преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
  • 4 августа – день семи мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;
  • 5 августа – предпраздник Преображения Господня; мученика Евсигния;
  • 6 августа – Преображение Господне; Яблочный спас;
  • 7 августа – день преподобного мученика Дометия;
  • 8 августа – чествование памяти святого исповедника Эмилиана; мучеников Елевтерия и Леонида;
  • 9 августа – день апостола Матия;
  • 10 августа – мученика Лаврентия, архидьякона;
  • 11 августа – чествование мученика Евпла;
  • 12 августа – день святых мучеников Фотия и Аникиты;
  • 13 августа – преподобного Максима исповедника;
  • 14 августа – предпраздник Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 16 августа – Ореховый Спас; Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;
  • 17 августа – день мученика Мирона;
  • 18 августа – чествование мучеников Флора и Лавра;
  • 19 августа – день мученика Андрея Стратилата и других;
  • 20 августа – день памяти пророка Самуила;
  • 21 августа – апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
  • 22 августа – мучеников Агатоника, Севериана и других;
  • 23 августа – предание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;
  • 24 августа – день священномученика Евтихия;
  • 25 августа – апостола Тита; святого апостола Варфоломея;
  • 26 августа – день памяти мучеников Андрияна и Натальи;
  • 27 августа – преподобного Пимена;
  • 28 августа – преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;
  • 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
  • 30 августа – день чествования Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;
  • 31 августа – Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.

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