Церковные праздники в августе: даты по новому календарю
Последний месяц лета будет богат церковными праздниками. После перехода на новоюлианский календарь даты праздников сместились на 13 дней. Маковия или Медовый Спас, например, теперь следует отмечать 1 августа, Яблочный Спас приходится на 6 августа, а Успенский пост заканчивается на Первую Пречистую, 15 августа.
OBOZ.UA публикует подробный календарь церковных праздников на август-2024. В христианской традиции покровителем каждый день есть некоторые святые или мученики, отдавшие жизнь за веру.
Главные церковные праздники августа-2024 по новоюлианскому календарю
- 1 августа – перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас);
- 6 августа – Преображение Господне; Яблочный Спас;
- 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
- 16 августа – Ореховый Спас;
- 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Подробный церковный календарь на август-2024
- 1 августа – перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас);
- 2 августа – перенос мощей первомученика Стефана;
- 3 августа – чествование преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
- 4 августа – день семи мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;
- 5 августа – предпраздник Преображения Господня; мученика Евсигния;
- 6 августа – Преображение Господне; Яблочный спас;
- 7 августа – день преподобного мученика Дометия;
- 8 августа – чествование памяти святого исповедника Эмилиана; мучеников Елевтерия и Леонида;
- 9 августа – день апостола Матия;
- 10 августа – мученика Лаврентия, архидьякона;
- 11 августа – чествование мученика Евпла;
- 12 августа – день святых мучеников Фотия и Аникиты;
- 13 августа – преподобного Максима исповедника;
- 14 августа – предпраздник Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;
- 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
- 16 августа – Ореховый Спас; Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;
- 17 августа – день мученика Мирона;
- 18 августа – чествование мучеников Флора и Лавра;
- 19 августа – день мученика Андрея Стратилата и других;
- 20 августа – день памяти пророка Самуила;
- 21 августа – апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
- 22 августа – мучеников Агатоника, Севериана и других;
- 23 августа – предание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;
- 24 августа – день священномученика Евтихия;
- 25 августа – апостола Тита; святого апостола Варфоломея;
- 26 августа – день памяти мучеников Андрияна и Натальи;
- 27 августа – преподобного Пимена;
- 28 августа – преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;
- 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
- 30 августа – день чествования Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;
- 31 августа – Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.
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