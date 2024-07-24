Церковный календарь до конца 2024 года: какие праздники перенесли
Подходит к концу первый год, который Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь проводят по новоюлианскому календарю – календарная реформа вступила в силу 1 сентября 2023 года. Согласно ему все религиозные даты сместились на 13 дней назад.
Впрочем, не все верующие еще привыкли к нововведениям. Потому OBOZ.UA публикует обновленный церковный календарь. В нем указаны все важнейшие религиозные праздники, приходящиеся на эти месяцы. Также напоминаем их прежние даты – это поможет лучше сориентироваться.
Следовательно, до конца этого года Украина будет отмечать следующие религиозные праздники:
- Маковея (Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа).
- Преображение Господне – 6 августа (вместо 19 августа).
- Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа).
- Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября).
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября).
- Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября).
- Архистратига Михаила – 8 ноября (вместо 21 ноября).
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря).
- Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря).
- День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).
- Рождество Христово – 25 декабря (вместо 7 января).
- Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января).
- Щедрый вечер, день святой Маланки – 31 декабря (вместо 13 января).
Отметим, что вместе с церковными сменили дату и некоторые светские праздники. Их даты тоже связаны с календарем религиозных дат. Так, в этом году мы снова будем праздновать День защитников и защитниц 1 октября – он совпадает с датой Покрова. А День украинской письменности и языка теперь приходится на 9 ноября – дату, когда ПЦУ чтит память Преподобного Нестора-Летописца.
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