Цвет победы: Селена Гомес поразила сеть эффектным маникюром

Американская актриса и певица Селена Гомес, которая недавно приняла предложение пожениться от своего возлюбленного Бенни Бланко, недавно снова торжествовала. Звезда получила награду Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards) за участие в касте сериала "Убийства в одном здании", но все смотрели не на статуэтку в ее руках, а на маникюр Селены.

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Заниматься своими ногтями для столь ответственного выхода Гомес доверила Тому Бачику – мастеру, отвечающему за ее маникюр уже достаточно давно. И он выбрал для своей клиентки красно-оранжевый лак в тон помады, которая была в тот вечер на актрисе. Чем поспешил похвастаться на своей Instagram-странице.

Образ для вручения наград Гомес создала в духе классического голливудского шика. На ней было длинное платье Celine из черного атласа, которое эффектно открывало плечи звезды. А дополняли его акцентные украшения Messika с многочисленными бриллиантами – кольца и серьги. Волосы звезда гладко уложила на пробор и подкрутила на кончиках. В общем получилось сдержанно, но роскошно.

Единственными цветовыми акцентами в образе Гомеса стали губы и ногти, окрашенные по классическому бьюти-стандарту в одинаковый цвет. При этом финиш помады был матовый, а вот ногти своей звездной клиентке Бачик покрыл блестящим топом. Чтобы сияли не хуже драгоценностей на пальцах актрисы. Работу маникюрщика модные обозреватели между собой назвали цветом победы.

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