Цвет волос Анджелины Джоли назвали идеальным для осени: в чем секрет подсолнечного блонда

Осень всегда приносит с собой желание перемен. Это касается разных аспектов жизни, но больше всего – внешности.

Видео дня

Самым популярным и простым способом освежить и модернизировать свой вид – изменить цвет волос. К примеру, можно попробовать подсолнечный блонд, который продемонстрировала Анджелина Джоли.

Подсолнечный блонд сочетает в себе теплые оттенки и мягкий блеск, которые придают волосам естественный вид и изысканность. Этот оттенок, ставший фаворитом осени, идеально подходит для переходного периода, когда летние солнечные тона постепенно сменяются более прохладными осенними.

Осенняя элегантность в стиле Анджелины Джоли

Актриса появилась на Венецианском кинофестивале с новым цветом волос. Ей удалось идеально соединить более холодный и темный оттенок натуральных корней с нежно-русыми кончиками.

То, что звезда оставила часть своих волос неокрашенными, не только придает образу естественности, но и делает уход за волосами менее требовательным. Благодаря этому Джоли не придется регулярно портить свои волосы красками, чтобы перекрыть отросшие корни.

Такой трендовый стиль прически не только невероятно практичен, но гармонично дополнит любой осенний образ, а также сделает его изысканным, элегантным и атмосферным. Кроме того, он является идеальным выбором для тех, кто начинает седеть, поскольку помогает органично вписать седые пряди в общий вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Кендалл Дженнер вернула в моду легендарную стрижку пикси-шегги.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.