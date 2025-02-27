Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным

Цыпленок-гриль – это блюдо, хорошо знакомое на протяжении многих лет. Это настоящая спасительная палочка в моменты, когда нужно накормить семью вкусным основным блюдом, но очень не хватает времени.

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Как приготовить цыпленка-гриль так, чтобы мясо получилось сочным, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Следуя ее рецепту, ужин получится идеальным.

Ингредиенты

Цыпленок – 1 шт.

Йогурт – 100 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Соль

Перец

Чеснок – 3 зуб.

Сок лимона – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Паприка копченая

Ингредиенты для чесночного масла

Масло

Чеснок – 1-2 зуб.

Зелень

Способ приготовления

1. Цыпленка разрезаем по хребту и раскладываем.

2. Смешиваем все ингредиенты для маринада и смазываем им цыпленка. Оставляем мариноваться в течение часа или на ночь.

3. Смешиваем масло, выжатый чеснок и зелень. Полученной смесью смазываем цыпленка за 10 минут до начала приготовления.

4. Выпекаем под грилем до готовности.

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