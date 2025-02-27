Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным
Цыпленок-гриль – это блюдо, хорошо знакомое на протяжении многих лет. Это настоящая спасительная палочка в моменты, когда нужно накормить семью вкусным основным блюдом, но очень не хватает времени.
Как приготовить цыпленка-гриль так, чтобы мясо получилось сочным, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Следуя ее рецепту, ужин получится идеальным.
Ингредиенты
- Цыпленок – 1 шт.
- Йогурт – 100 гр.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
- Чеснок – 3 зуб.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Паприка копченая
Ингредиенты для чесночного масла
- Масло
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Зелень
Способ приготовления
1. Цыпленка разрезаем по хребту и раскладываем.
2. Смешиваем все ингредиенты для маринада и смазываем им цыпленка. Оставляем мариноваться в течение часа или на ночь.
3. Смешиваем масло, выжатый чеснок и зелень. Полученной смесью смазываем цыпленка за 10 минут до начала приготовления.
4. Выпекаем под грилем до готовности.
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