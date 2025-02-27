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Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
63
Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным

Цыпленок-гриль – это блюдо, хорошо знакомое на протяжении многих лет. Это настоящая спасительная палочка в моменты, когда нужно накормить семью вкусным основным блюдом, но очень не хватает времени.

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Как приготовить цыпленка-гриль так, чтобы мясо получилось сочным, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Следуя ее рецепту, ужин получится идеальным.

Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным

Ингредиенты

  • Цыпленок – 1 шт.
  • Йогурт – 100 гр.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Паприка копченая

Ингредиенты для чесночного масла

  • Масло
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Зелень

Способ приготовления

1. Цыпленка разрезаем по хребту и раскладываем.

Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным

2. Смешиваем все ингредиенты для маринада и смазываем им цыпленка. Оставляем мариноваться в течение часа или на ночь.

Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным

3. Смешиваем масло, выжатый чеснок и зелень. Полученной смесью смазываем цыпленка за 10 минут до начала приготовления.

Цыпленок-гриль для идеального ужина: как приготовить, чтобы мясо получилось сочным

4. Выпекаем под грилем до готовности.

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