Туристам назвали волшебный город в Австрии, который станет идеальным для отдыха на уикенд

Австрия не является самым популярным летним направлением отдыха. Однако для путешественников, стремящихся погрузиться в историю и насладиться великой архитектурой на фоне высоких гор, эта страна принесет множество ярких впечатлений.

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Кроме традиционного посещения Вены, стоит обратить внимание на волшебный город, который станет идеальным вариантом для отдыха на уикенд. Издание Express рассказало, чем уникален Зальцбург и какие достопримечательности в городе стоит увидеть.

Зальцбург, расположенный вблизи границы с Германией, является идеальным местом для тех, кто любит пешие прогулки и хочет избежать расходов на аренду автомобиля.

Этот потрясающий город, известный прежде всего как место рождения Моцарта, предлагает увлекательные виды и лучшие образцы барочной архитектуры, а центральная историческая часть даже внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старый город преимущественно пешеходный, с узкими улицами, изысканными зданиями, магазинами и храмами. Кроме того, вы можете подняться на городские вершины, чтобы увидеть великолепные виды, до которых обычно можно добраться только пешком.

Обязательно следует посетить крепость Гогензальцбург, построенную в XI веке – это один из самых больших средневековых замков в Европе. В течение шести веков крепость постоянно расширялась и перестраивалась, а современный вид приобрела во время Тридцатилетней войны.

Зальцбург – город небольших уютных площадей, таких как Waagplatz или Старый рынок (Alter Markt). Прогуляйтесь по волшебным улицам и почувствуйте, будто вы попали в прошлое.

Недалеко находится Университетская площадь, где можно полюбоваться старинной церковью и корпусом Зальцбургского университета, основанного в 1622 году. Там, напротив Университетской церкви стоит дом 9, где в 1756 году родился Моцарт. Часть дома, обращенная к площади, сохранила свой первоначальный вид.

Посетить стоит и Венский садовый павильончик, где Моцарт работал над "Волшебной флейтой".

В центре архитектурного ансамбля города – Зальцбургский собор (собор Св. Руперта), построенный в 1614 году и греко-католическая церковь Святого Марка. На Соборной площади проходит традиционный Зальцбургский фестиваль.

Недалеко, на Резиденцплац, можно полюбоваться прекрасным мраморным Резиденцбрунненом – это один из самых больших фонтанов в мире эпохи барокко.

С каждой стороны реки в старом городе есть гора: Менхсберг на левом берегу, а Капуцинерберг – на правом. На гору можно подняться, чтобы насладиться панорамным обзором. А если вам не хочется тратить силы на подъем, вы можете сесть на Mönchsbergaufzug – лифт в Музей современного искусства.

Попробуйте bosna, известную зальцбургскую колбасу, которую обычно подают на хлебе с луком, карри, кетчупом и горчицей. Стоит полакомиться и уникальными сладостями mozartkugel – шариками из нуги, марципана и фисташек, покрытыми темным шоколадом.

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