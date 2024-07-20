Туристов почти нет: малоизвестный пляжный город станет находкой для отпуска

В жаркие дни нас отчаянно тянет к воде. Но не всем нравятся людные пляжи, некоторые из нас хотели бы уединиться у воды во время отдыха.

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В Великобритании есть такая скрытая туристическая жемчужина. Как пишет издание Mirror, в живописном графстве Девон на побережье залива Лайм укрылся рыбацкий Ситон, который может похвастаться прекрасным пляжем.

Городок с населением почти 8,5 тысяч человек входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Он притаился в нескольких минутах ходьбы от тропы Юго-Западного побережья и природного заповедника Seaton Wetlands Nature Reserve. Совсем рядом находятся более популярные Сидмут и Лайм-Риджис, поэтому Ситон наслаждается спокойствием в их тени.

Между тем, местные говорят, что город привлекателен поистину огромным пляжем и приветливыми жителями. Длина галечного пляжа составляет более 1,5 км, также у моря оборудованы красивые эспланады и набережная с местами для отдыха, киосками с мороженым и пляжными кафе. Некоторые участки нуждаются в ремонте, но все компенсирует невероятный вид на залив.

Кроме побережья, Ситон может быть интересен своим уютным центром, где можно найти немало маленьких колоритных кафе. В последние годы в город также вошли большие торговые сети, что будет удобно туристам.

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