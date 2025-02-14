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Тушеные куриные сердечки в сметане: идеальное дополнение к картофелю, гречке и макаронам
Куриные сердечки – очень бюджетный и доступный субпродукт. Получится очень вкусно, если потушить такое мясо в сметане. Можно подавать в качестве подливки картофель, гречку и макароны.
Идея приготовления тушеных куриных сердечек в сметане опубликована на странице фудблогера Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- сметана – 150-200 мл. (жирность 15-20%)
Способ приготовления:
1. Куриные сердца очистить от трубочек и порезать вдоль на 2-4 части.
2. Лук и морковь измельчить и обжарить до золотистого состояния.
3. Добавить сердца.
4. Тушить минут 20.
5. Добавить сметану и тушить еще минут 10-15. Может быть как подливка к кашам, макаронам, картофельному пюре и т.д.
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