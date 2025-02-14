Тушеные куриные сердечки в сметане: идеальное дополнение к картофелю, гречке и макаронам

Куриные сердечки – очень бюджетный и доступный субпродукт. Получится очень вкусно, если потушить такое мясо в сметане. Можно подавать в качестве подливки картофель, гречку и макароны.

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Идея приготовления тушеных куриных сердечек в сметане опубликована на странице фудблогера Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 1 кг.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 150-200 мл. (жирность 15-20%)

Способ приготовления:

1. Куриные сердца очистить от трубочек и порезать вдоль на 2-4 части.

2. Лук и морковь измельчить и обжарить до золотистого состояния.

3. Добавить сердца.

4. Тушить минут 20.

5. Добавить сметану и тушить еще минут 10-15. Может быть как подливка к кашам, макаронам, картофельному пюре и т.д.

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