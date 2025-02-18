Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

Огурец – это непременный спутник первого месяца лета. Из этого овоща можно приготовить много разнообразных салатов и закусок. А еще его достаточно легко замариновать, чтобы наслаждаться интересным вкусом на протяжении всей зимы.

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А вот журналист Константин Грубич недавно в своем YouTube-канале представил рецепт тушеных огурцов. Это давно забыли аутентичное блюдо по рецепту Дарии Цвек, которое обязательно стоит отведать.

Ингредиенты

Огурцы – 1 кг.

Сладкие перцы – 3-4 шт.

Сметана – 100 гр.

Мука – 1 ч.л.

Масло – 50 гр.

Соль

Перец

Укроп

Способ приготовления

1. Огурцы очищаем от кожуры и нарезаем на кубики.

2. Доводим воду в кастрюле до кипения и выкладываем в нее огурцы. Варим в течение 5 минут.

3. Перцы чистим и нарезаем кубиком. Жарим на сковороде со сливочным маслом.

4. Муку совмещаем со сметаной и тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем огурцы на сковороду с перцем. Добавляем перец и любимые специи.

6. Снимаем блюдо с огня и перемешиваем со сметаной с мукой.

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