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Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
72
Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

Огурец – это непременный спутник первого месяца лета. Из этого овоща можно приготовить много разнообразных салатов и закусок. А еще его достаточно легко замариновать, чтобы наслаждаться интересным вкусом на протяжении всей зимы.

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А вот журналист Константин Грубич недавно в своем YouTube-канале представил рецепт тушеных огурцов. Это давно забыли аутентичное блюдо по рецепту Дарии Цвек, которое обязательно стоит отведать.

Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

Ингредиенты

  • Огурцы – 1 кг.
  • Сладкие перцы – 3-4 шт.
  • Сметана – 100 гр.
  • Мука – 1 ч.л.
  • Масло – 50 гр.
  • Соль
  • Перец
  • Укроп

Способ приготовления

1. Огурцы очищаем от кожуры и нарезаем на кубики.

Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

2. Доводим воду в кастрюле до кипения и выкладываем в нее огурцы. Варим в течение 5 минут.

Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

3. Перцы чистим и нарезаем кубиком. Жарим на сковороде со сливочным маслом.

Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

4. Муку совмещаем со сметаной и тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем огурцы на сковороду с перцем. Добавляем перец и любимые специи.

6. Снимаем блюдо с огня и перемешиваем со сметаной с мукой.

Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда

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