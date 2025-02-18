Тушеные огурцы: забытый рецепт аутентичного блюда
Огурец – это непременный спутник первого месяца лета. Из этого овоща можно приготовить много разнообразных салатов и закусок. А еще его достаточно легко замариновать, чтобы наслаждаться интересным вкусом на протяжении всей зимы.
А вот журналист Константин Грубич недавно в своем YouTube-канале представил рецепт тушеных огурцов. Это давно забыли аутентичное блюдо по рецепту Дарии Цвек, которое обязательно стоит отведать.
Ингредиенты
- Огурцы – 1 кг.
- Сладкие перцы – 3-4 шт.
- Сметана – 100 гр.
- Мука – 1 ч.л.
- Масло – 50 гр.
- Соль
- Перец
- Укроп
Способ приготовления
1. Огурцы очищаем от кожуры и нарезаем на кубики.
2. Доводим воду в кастрюле до кипения и выкладываем в нее огурцы. Варим в течение 5 минут.
3. Перцы чистим и нарезаем кубиком. Жарим на сковороде со сливочным маслом.
4. Муку совмещаем со сметаной и тщательно перемешиваем.
5. Выкладываем огурцы на сковороду с перцем. Добавляем перец и любимые специи.
6. Снимаем блюдо с огня и перемешиваем со сметаной с мукой.
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