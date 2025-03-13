Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам
Если нужно что-то быстро приготовить к гарниру – отличная идея будет потушить пупки в сметане. Этот продукт очень бюджетный и не требует особой обработки. У вас получится нежная подливка, которая точно понравится всем.
Идея приготовления тушеных в сметане пупков опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Сметана подойдет жирностью 20%.
Ингредиенты:
- куриные пупки – 500 г
- лук – 1 большой
- сметана 20% – 200 мл.
- вода – 100 мл.
- чеснок – 2-3 зубчика
- масло – 2 ст.л.
- соль и черный перец – по вкусу
- специи (лавровый лист, паприка, сушеный укроп) – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриные пупки тщательно промыть под проточной водой.
2. Очистите от остатков жира и пленок.
3. Нарезать тонкой соломкой, чтобы они быстрее готовились и имели нежную текстуру.
4. Разогреть сковороду с растительным маслом.
5. Выложить пупки и обжаривать их на среднем огне около часа, периодически помешивая. Они сначала пустят сок – пусть испарится, а затем начнут подрумяниваться.
6. Очистить и нарезать лук тонкой соломкой.
7. Добавить в пупки, обжаривать вместе до золотистого цвета, чтобы лук стал мягким и ароматным.
8. Добавить сметану и 100 мл воды хорошо перемешать. Приправить солью, перцем и излюбленными специями. Накрыть крышкой и тушить 15–20 минут на слабом огне, чтобы пупки пропитались сметанным соусом и стали мягче.
9. Чеснок очистить, мелко порезать либо пропустить через пресс. Добавить в самый конец приготовления, хорошо перемешать и оставить настояться блюдо под крышкой еще 5 минут.
10. Пупки в сметане прекрасно сочетаются с картофельным пюре, гречкой или макаронами. Посыпать свежей зеленью перед подачей и наслаждаться нежным и ароматным вкусом.
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