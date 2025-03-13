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Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам

Если нужно что-то быстро приготовить к гарниру – отличная идея будет потушить пупки в сметане. Этот продукт очень бюджетный и не требует особой обработки. У вас получится нежная подливка, которая точно понравится всем.

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Идея приготовления тушеных в сметане пупков опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Сметана подойдет жирностью 20%.

Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам

Ингредиенты:

  • куриные пупки – 500 г
  • лук – 1 большой
  • сметана 20% – 200 мл.
  • вода – 100 мл.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • масло – 2 ст.л.
  • соль и черный перец – по вкусу
  • специи (лавровый лист, паприка, сушеный укроп) – по желанию

Способ приготовления:

Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам

1. Куриные пупки тщательно промыть под проточной водой.

2. Очистите от остатков жира и пленок.

Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам

3. Нарезать тонкой соломкой, чтобы они быстрее готовились и имели нежную текстуру.

4. Разогреть сковороду с растительным маслом.

5. Выложить пупки и обжаривать их на среднем огне около часа, периодически помешивая. Они сначала пустят сок – пусть испарится, а затем начнут подрумяниваться.

Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам

6. Очистить и нарезать лук тонкой соломкой.

7. Добавить в пупки, обжаривать вместе до золотистого цвета, чтобы лук стал мягким и ароматным.

8. Добавить сметану и 100 мл воды хорошо перемешать. Приправить солью, перцем и излюбленными специями. Накрыть крышкой и тушить 15–20 минут на слабом огне, чтобы пупки пропитались сметанным соусом и стали мягче.

Тушеные пупки в сметане: универсальное дополнение к пюре, гречке и макаронам

9. Чеснок очистить, мелко порезать либо пропустить через пресс. Добавить в самый конец приготовления, хорошо перемешать и оставить настояться блюдо под крышкой еще 5 минут.

10. Пупки в сметане прекрасно сочетаются с картофельным пюре, гречкой или макаронами. Посыпать свежей зеленью перед подачей и наслаждаться нежным и ароматным вкусом.

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