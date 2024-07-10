У iPhone 16 изменится Face ID: детали от инсайдеров

Среди самых популярных и влиятельных компаний на рынке смартфонов Apple, безусловно, занимает ведущую позицию. Каждое новое поколение их гаджетов предлагает пользователям новые и улучшенные функции, которые делают жизнь проще и удобнее.

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В сентябре этого года компания должна представить новый iPhone 16, но слухи и детали о нем уже активно распространяются по сети. К примеру, тайваньское издание DigiTimes поделилось информацией от инсайдеров о модернизации функции Face ID.

Одной из самых полезных технологий, внедренных Apple в свои смартфоны, является система распознавания лица Face ID. С момента ее внедрения в iPhone X в 2017 году функция стала незаменимой для многих пользователей.

Как и любая другая технология, Face ID не стоит на месте и продолжает развиваться. Будущий новый смартфон iPhone 16 будет иметь некоторые изменения в дизайне ее модуля.

Согласно информации в цепочках поставки, Apple планировала внедрить в новом телефоне подэкранный сканер Face ID, но ее партнеры не успели подготовить все нужные датчики. Однако, к счастью, у компании были и другие планы по улучшению функции распознавания лиц.

Не всегда модернизация и изменения во внутренних компонентах устройств приводят к появлению новых функций и очевидны для большинства пользователей. В этот раз, вероятно, Apple будет использовать новые сенсоры, которые будут способны более качественно и быстро обрабатывать информацию, чем те, что используются в предыдущих смартфонах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как будет выглядеть iPhone 16. Это стало известно благодаря тому, что в сеть просочились данные о рендерах Apple.

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