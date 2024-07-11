У кого день ангела 11 июля: список именинников

Празднование дня ангела – особый момент для каждого человека. Ведь в этот день церковь чествует отдельным праздником небесного покровителя, чье имя он носит.

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Раньше имена новорожденным давали согласно церковному календарю. Сейчас именинами считается тот день ангела, который ближе всего к фактическому дню рождения человека. OBOZ.UA рассказывает, чьи именины отмечаются 11 июля и кого нужно поздравить прямо сегодня.

По церковному календарю сегодня чествуют Аркадиев, Аларионов, Елен (Илон) и Ольг. Вот что означают эти имена.

Аркадий – имя происходит от названия греческого региона Аркадия, расположенного на полуострове Пелопоннес. С самого начала имя означало жителя этого региона, переносное значение – это "пастух", ведь в Аркадии преобладало скотоводство.

Илларион – это мужское имя тоже пришло из греческого языка. Там оно означает "веселый, радостный, тихий".

Лев – происхождение этого имени тоже связывают с греческим языком. Считалось, что его носитель получает силу льва. Примечательно, что на иврите слово "лев" означает "сердце".

Елена (Илона) — свои корни имя берет от греческого слова, означающего "светоч, факел". Со временем имя под влиянием венгерского языка приобрело также форму Илона. Сейчас оба имени существуют параллельно.

Ольга – форма мужского имени Олег и происходит от древнескандинавского Хельга. Корень helgi в нем означает "посвящённый", "священный", "святой".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники отмечаются 11 июля.

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