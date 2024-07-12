У кого день ангела 12 июля: список именинников

Каждый день по церковному календарю многие отмечают свои именины. В этот день церковь почитает святых, являющихся небесными покровителями людей с таким же именем, и такой праздник называется именинами.

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OBOZ.UA рассказывает о тех, кто празднует сегодня. Узнайте, кого нужно поздравить и что означают их имена.

Кто отмечает именины 12 июля

Этот день оказался достаточно богатым на тех, кто отмечает день ангела. В частности, поздравлять нужно людей, носящих имя Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника и Мария.

Что означают эти имена

Арсен или Арсений – происходит из греческого языка. Переводится как "мужественный", "мужской".

Гавриил – это имя носит один из семи архангелов. Так что и значение у него соответствующее. С древнееврейского оно переводится, как "господин божий", "господин от бога" или "божий правитель".

Григорий – мужское имя греческого происхождения. Переводится оно как "внимательный", "сосредоточенный", "собранный".

Иоанн – одно из самых распространенных имен в церковном календаре. Часто встречается в Библии. Происходит от древнееврейского имени Иоанн, которое можно перевести как "любовь богом", "милость божья", "подарок божий".

Михаил – еще одно древнее еврейское имя и тоже с большим значением. Перевести с древнееврейского языка его можно как "богоподобный", "схожий с богом".

Федор – хотя в этом имени тоже упоминается бог, происхождение оно имеет греческое. Перевести его можно как "дар божий", "подаренный богом".

Вероника – два греческих слова дали вместе это женское имя. Одно переводится как "несу", другое – как "победа". Значит оно "приносящая победу".

Мария – пройдя через многочисленные переводы Библии древнееврейское имя Мариам под влиянием греческого языка приняло форму Мария. Но значение сохранило. Перевести его можно как "опечаленная", "упрямая", "госпожа", "отвергнутая", "любимая", "самостоятельная".

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