У кого именины 29 июля: как назвать ребенка

Издавна существовала традиция называть ребенка в честь святого покровителя дня. Так, по поверью, у малыша появлялся ангел-хранитель, защищавший от бед на жизненном пути.

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29 июля именины празднуют Анатолии, Александры, Алексеи, Михаилы, Константины, Остапы и Романы. Детальнее об именинниках этого дня – читайте в материале OBOZ.UA

Именинники 29 июля

Александр – популярное во многих странах имя, пришедшее из Древней Греции. Переводится оно как "защитник". Это честные и бесстрашные мальчишки, которые и во взрослом возрасте отличаются смелостью и тягой к справедливости. Александры умеют ценить дружбу и любовь.

Алексей – также древнегреческое имя, что в переводе означает "оберегать". Это активные и непосильные мальчики, у которых есть много друзей и которые любят развлекаться. Взрослые Алексеи отличаются амбициями и честолюбием. Они стремятся добиться самореализации и знают как достичь успеха в карьере.

Анатолий – старинное имя, что было популярно еще в Древней Греции. В дословном переводе оно означает "житель Анатолии". В детстве это часто застенчивые, замкнутые, неуверенные в себе мальчики, которым очень нужна поддержка. Вырастают Анатолии смелыми, уравновешенными, порядочными личностями. Они вряд ли будут идти по головам других ради собственной выгоды.

Константин – латинское имя, означающее "устойчивый". Несмотря на это толкование, Константина с детства отличает тревожность и неуверенность. Во взрослом возрасте он избавляется от комплекса страха, становится уверенным в себе и достигает высот в карьере.

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "кто как Бог". Это очень умные и сообразительные мальчишки, которые любят учиться и часто являются лидерами в коллективе. Они просто ориентируются в хоть какой ситуации. Во взрослом возрасте Михаил становится надежной опорой, хорошим руководителем.

Остап – означает с древнегреческого "уравновешенный". Это очень творческая личность. Остапы умеют обратить на себя внимание и любят вести за собой толпу. Во взрослом возрасте становятся настоящими лидерами мнений, умеющих оказать влияние на общество.

Роман – латинское имя, что в переводе означает "римлянин". Это активный и непоседливый ребенок, который всегда найдет приключения – мальчику никогда не бывает скучно. Во взрослом возрасте становятся энергичными, любознательными и трудолюбивыми. Романы – верные и порядочные семьянины.

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