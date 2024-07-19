У Tesla появилась дальнобойная версия: когда поступит в продажу

Американский бренд электромобилей Tesla назвал сроки выхода на рынок своей наиболее дальнобойной модели. Заднеприводная Tesla Model 3 Long-Range будет иметь самый большой запас хода среди всей линейки бренда.

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Как пишет издание Autogeek, "дальнобойная" Model 3 с задним приводом имеет заявленный запас хода в 584 километра. Это на 146 км больше, чем базовая модель, а также на 35 км больше, чем у полноприводного варианта Long Range. Однако, если установить на электрокар вместо стандартных 18-дюймовых колес опционные 19-дюймовые, запас хода уменьшится до 518 км.

Стоимость Tesla Model 3 Long-Range Rear-Wheel Drive на американском рынке будет стартовать с 42 490 долларов. Однако, благодаря федеральному налоговому кредиту США в размере 7500 долларов, она может обойтись покупателю в сумму от 34 990 долларов. Первые автомобили окажутся у своих владельцев уже в начале сентября, обещают в Tesla.

Новая конфигурация будет нести на борту аккумуляторный блок крупнее чем базовая модель. Производитель утверждает, что версия Long Range RWD сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды по сравнению с 5,8 секунды для стандартной модели Model 3. Максимальная скорость обновленного электрокара составит 201 км/ч.

Таким образом, в линейке Model 3 отныне будет четыре модификации со следующими характеристиками:

Base RWD : цена 40 380 долларов, запас хода 438 км;

: цена 40 380 долларов, запас хода 438 км; Long Range RWD : цена 43 880 долларов, запас хода 584 км;

: цена 43 880 долларов, запас хода 584 км; Long Range AWD : цена 48 880 долларов, запас хода 548 км;

: цена 48 880 долларов, запас хода 548 км; Performance AWD: цена 56 380 долларов, запас хода 487 км.

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