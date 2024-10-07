У трех знаков есть шанс разбогатеть 7 октября: кто в списке

Иногда богатство словно падает нам на голову – мы просто оказываемся в нужное время в нужном месте, а дальше уже дело за нами. Благоприятные обстоятельства могут подарить квадрат Луны и Сатурна.

Видео дня

Как утверждают астрологи, в это время мы лучше видим, как делать определенные шаги в сфере финансов безопасно. Трем знакам зодиака в понедельник, 7 октября, это удастся лучше других. Они будут чувствовать себя смелыми и отважными, поскольку энергия Сатурна покажет им, что если мы соглашаемся на меньшее, то меньшее – это именно то, что мы получаем. Они смогут выйти из зоны комфорта и обеспечить себе путь к лучшему заработку. Читайте дальше, чтобы узнать, на чьей стороне сегодня финансовая удача.

Овен

Наконец вы достигли такого положения, когда не чувствуете себя так неуверенно, как это было всего несколько недель назад. Когда вы можете сосредоточиться, вы можете добиться большего. А когда вы достигаете большего, вы привлекаете богатство. Возможности приходят к вам, включая идеи пассивной прибыли, и это делает вас счастливее.

Во время квадрата Луны и Сатурна вы увидите, с чем вы сталкиваетесь, и примете рациональные решения, основанные на фактах, а не на домыслах. Все это приводит вас в нужное место в нужное время, где вы сможете увидеть доступные вам возможности. Одно потянет за собой другое, и внезапно вы станете "тем самым" человеком, и все хорошее, кажется, будет притягиваться к вам. Вы увидите, что легко найти богатство и достаток во время квадрата Луны и Сатурна. И этот период будет длиться достаточно долго.

Лев

Сейчас вы можете привлекать богатство просто потому, что вы к этому готовы. Ничто из происходящего не станет для вас шоком, поскольку вы месяцами усердно работали. Вы создали хорошую основу и теперь богатство самое тянется к вам. И это то, чего вы хотели.

Во время транзита квадрата Луны и Сатурна вы увидите, что вы можете либо жить с ограничениями, вписываясь в рамки только одного образа мышления, либо можете смотреть на вещи шире и допускать новые способы ведения дел. Вы выбираете последнее и именно так богатство выбирает вас. Как только вы попадете в этот поток, деньги перестанут быть для вас проблемой. И продлится это так долго, как только вы будете к этому готовы. Возьмите этот талант быть в потоке на вооружение.

Козерог

Вы не позволите квадрату Луны и Сатурна помешать вам привлечь богатство, которое, как вы знаете, принадлежит вам. Сатурн умеет "предупреждать нас" и показывать, что произойдет, когда мы выберем жизнь в застое. А порой мы не избегаем затруднений именно потому, что боимся пробовать что-то новое. Однако вы действительно ничего не боитесь. По крайней мере, когда речь идет о зарабатывании денег. И 7 октября подарит вам шанс разбогатеть, если вы держитесь правильного курса.

Этот день помогает вам почувствовать силу в себе. Эта сила действует как магнит для всех хороших вещей и всех полезных вещей, таких как деньги и способы их заработка. Вы привлекаете богатство, потому что верите, что это часть вашей судьбы. Вы видите себя богатым человеком и творите будущее так, как вам нравится.

Ранее OBOZ.UA говорил, какие знаки будут на подъеме до конца года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.