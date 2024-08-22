У трех знаков после 22 августа начнут сбываться мечты: кто среди счастливчиков

Кому из нас не хотелось, чтобы наши желания сбывались сами собой. Иногда бывает, что именно такой магический период наступает в жизни.

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Астрологи намекают, что после 22 августа именно такой период ждет людей, рожденных под тремя знаками зодиака. Благодаря энергии Венеры, планеты привлекательности, в квадрате с Марсом, планетой действия, их мечты начнут претворяться в жизнь. Особенно если они будут полны решимости и непоколебимы для того, чтобы заставить желания сбываться. Читайте дальше, чтобы узнать, кто станет счастливчиком.

Овен

Настойчивость – это слово, к которому вы привыкли, поскольку оно является частью вашей личности. С другой стороны, вам иногда не хватает смелости, чтобы навести порядок в делах и дать им идти так, как хочется именно вам. В четверг, 22 августа, вы наконец-то станете тем, кто многого хочет, но и еще больше делает.

Есть что-то, чего вы хотите, и вы также пытаетесь сделать это реальностью, оставляющей вам только один вариант: приложить к этому усилия. И поскольку вас поддерживает Венера в квадрате с Марсом, вы получаете то, что хотите в этот день. И если это как-то связано с любовью, то считайте себя одним из счастливчиков. Вы знаете, куда идете, и вам удалось увидеть, как все это осуществится.

Близнецы

Вы хотите не так много. Зато хотите этого очень сильно. И даже можете сказать, что вы долгое время пытались претворить эту конкретную мечту в реальность. Наконец-то она станет для вас достижимой. Вам потребовалось правильное время, и, похоже наконец-то оно наступило. Сформируйте правильное отношение.

Подготовьтесь к хорошим новостям в этот день. Именно во время квадрата Венеры и Марса вы можете проявить себя; ваша любовь привела вас сюда, и теперь вам нужно только оправдать свои ожидания.

Козерог

Вы могли и не догадываться, что ваши желания вот-вот сбудутся. Однако если вы посмотрите на ситуацию со стороны, вы обнаружите, что этот день действительно складывается для вас удачно. Так вышло, что ваши желания сбываются. Особенно если вы хотите установить лад со своим романтическим партнером. Хотя энергия Марса усиливается при квадратуре с Венерой, в вашей карте это означает очень милые и приятные изменения.

Итак, похоже, что в этот день вы увидите путь к исполнению желания. Это может застигнуть вас врасплох. Не нервничайте, примите все с благодарностью. Улыбнитесь и сделайте все от вас зависящее, чтобы приблизиться к мечте. Дни сомнений теперь позади.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки ждут невероятные сюрпризы до конца августа.

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