У трех знаков сбудутся мечты: кто среди счастливчиков 20 августа

Конец лета будет очень удачным для трех знаков зодиака, а счастливым днем этого периода будет 20 августа. Астрологические транзиты, в частности, Луна в сочетании с Сатурном, окажут значительное влияние на ключевые решения.

Видео дня

Согласно прогнозу, в этот день есть шанс осуществить мечту, которая казалась невыполнимой. Раки, Львы и Водолеи откроют новый потенциал для успеха.

Рак

У вас есть большая мечта, и вы давно собираетесь сделать решающий шаг, чтобы ее воплотить. Вы всегда верили, что можете сделать что-то возможным, и астрологи подчеркивают, что вы правы.

Транзитная Луна в сочетании с Сатурном показывает вам, что сейчас не пора медлить или останавливаться. Вы хотите осуществить свои мечты, и только благодаря сосредоточенным усилиям и решимости вы начнете видеть реальные результаты. Сатурн – планета ограничений, но вы готовы к стратегическим планам и знаете, что терпение – залог успеха.

Лев

20 августа сбудется ваша мечта. Для этого вам потребуется участие влиятельного человека, и он согласится помочь вам. Обычно вы сами достигаете всех целей и не любите делегировать. Но это тот момент, когда без помощи никак.

Луна в Сатурне поможет сосредоточиться на планировке. Фактически вы исполняете мечту для себя, но, делая это, вы приглашаете других принять участие в вашей реализованной мечте, что также делает других счастливыми. Это доставит вам двойное удовольствие, ведь от природы вы альтруисты, которые всегда готовы взять на себя чье-то бремя и чувствуете полноценное счастье только когда люди вокруг вас также счастливы.

Водолей

Есть очень веская причина, почему ваши мечты сбудутся: вы придерживались плана и никогда не прекращаете верить в свое предназначение. Это очень важно, и хотя вы имели дело со скептиками и теми, кто не поддерживает вашу мечту, вы готовы подняться над ними всеми.

Вас ждет волна успеха. Сила Луны в сочетании с Сатурном поможет создать самые лучшие условия для реализации мечтаний. Ключевой момент наступил, поэтому цените его и будьте благодарны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака будет везти до конца августа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.