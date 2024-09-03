У трех знаков зодиака начинается период процветания: гороскоп

Оппозиция Луны к Сатурну – астрологический транзит, который принесет некоторым знакам зодиака успех и достаток. Перед ними словно откроется все двери – даже те, которые казались недостижимыми.

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Согласно прогнозу, больше всего повезет Близнецам, Девам и Стрельцам. Богатство может быть связано не только с деньгами. Поскольку мы рассматриваем оппозиционный транзит, процветание может относиться и к важным осознаниям и творческим идеям.

Близнецы

Вот уже несколько месяцев вы двигаетесь в правильном направлении, и в начале сентября наконец-то вы увидите, что вступаете в период процветания. Хотя это не обязательно означает, что денежный поток внезапно превратится в неожиданную прибыль. С транзитом Луны напротив Сатурна вы сможете снова начать планировать, зная, что впереди – период успеха и стабильности.

То, что вы перфекционисты, не обязательно означает стремление к невозможному. На самом деле вы просто хотите быть счастливыми, занимаясь любимым делом. В этот период хобби может наконец-то начать приносить доход.

Дева

Вам не нужно оставаться на месте, если вы этого не желаете. Особенно это касается работы. Вы отличный работник, преданный делу. Но если вы чувствуете, что переросли эту должность – пора двигаться дальше.

Оппозиция Луны и Сатурна откроет возможности для личностного роста. Карьера стремительно пойдет вверх, если вы решитесь принять судьбоносное решение. Теперь вы чувствуете, что вам нечего терять и готовы пойти на риск.

Стрелец

Во время транзита Луны напротив Сатурна вы лучше осознаете свои стремления и желания. 3 сентября следует настроиться на успех. Не соглашайтесь на меньшее. Пора проявить свои организаторские таланты.

Вы готовы стать на путь славы и успеха, ведь упорно работали для достижения цели. В это время особенно продуктивны будут творческие идеи. Не бойтесь озвучивать мысли, даже если окружающие не сразу смогут воспринять ваше креативное мышление.

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