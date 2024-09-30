У трех знаков зодиака закончатся проблемы: кто может выдохнуть

Жизнь полна взлетов и падений, но, несмотря на все испытания, следует помнить, что после черной полосы всегда наступает белая. В течение недели с 30 сентября по 6 октября три знака зодиака наконец-то смогут преодолеть все трудности.

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Счастливая и насыщенная неделя начнется с перехода Меркурия в знак Весы. Астрологи говорят, что это призыв освободиться от всех случившихся трудностей и перестать постоянно думать о своих предыдущих ошибках и решениях. Влияние Меркурия еще больше усилится с новолунием и солнечным затмением в Весах в среду, 2 октября.

Дева

Независимо от того, сколько новых начинаний предлагает вам вселенная, никогда не забывайте о своих ценностях. Затемнение принесет какое-нибудь предложение или даже перенаправление – и изменения придут неожиданно. Недостаточно просто полагаться на удачу, нужно сознательно избрать новое начало.

Меркурий и Солнце объединятся в Весах во вторник, 1 октября, подчеркивая ваш дом финансов и собственного достоинства. Несмотря на какие-либо недавние финансовые проблемы, теперь вы получите подтверждение всех своих предыдущих усилий и выборов. Меркурий и Солнце приведут к положительному финансовому повороту, поскольку вы получите уведомление о премиях, повышении или даже принятии делового предложения, которое в один момент казалось рискованным. Это предложение поможет вам получить богатство, которое когда-то было самым важным аспектом в вашей жизни, но теперь это просто подтверждение того, что вы на правильном пути.

Козерог

Скажите "да" своим мечтам. Вы заслуживаете успеха и признания, о которых всегда мечтали, и хотя путь к вашим достижениям, возможно, казался длиннее, вы оказались именно там, где вам суждено быть. Во вторник, 1 октября, Меркурий в Весах изменит вашу карьеру и профессиональную жизнь. Это может принести дополнительные возможности и даже предложения и поможет воплотить уроки текущего цикла затмений в Овне и Весах.

Во время этого этапа вы убедитесь, что профессиональный успех, на котором вы часто сосредотачиваетесь, не может иметь приоритет над вашим личным временем и отношениями, которые вы цените больше всего. Период с 30 сентября по 6 октября станет началом совершенно новой фазы Меркурия – вы откроете новый взгляд на вопросы карьеры для более здорового баланса между работой и личной жизнью. Но чтобы максимально использовать эти возможности, вы также должны доверять своей способности справиться с ними. Не все прибудет в идеальное время или так, как вы планировали.

Водолей

Вам не нужно постоянно куда-то спешить, что-то придумывать, что-то доказывать. Если на этом этапе вам по душе спокойная жизнь, вы должны уважать внутренние желания. Осень – время для комфорта и уюта. Чтобы максимально использовать энергию затемнения, вернитесь к своим желаниям и детским мечтам.

Новолуние и солнечное затмение в Весах достигнут пика в среду, 2 октября, в вашем доме удачи и достатка. Пора принять новые начинания. Энергия Весов символизирует приключения и новый опыт, но это также означает, что это не тот путь, по которому вы пойдете сами – партнерство будет ключевым. Вам понадобится поддержка, когда вы сделаете радикальный выбор и попытаетесь внимательнее прислушаться к своей душе. Пусть страх и сомнения утихнут.

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