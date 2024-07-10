У Volkswagen появилась новая версия ID. 7: чем особенный флагман

Немецкий автоконцерн Volkswagen обновил свой флагманский электрокар Volkswagen ID.7. Модель ID.7 Pro S получила впечатляюще увеличенный запас хода, а также в линейке присутствуют другие обновления.

Видео дня

Как пишет издание UAmotors, обновленная модель сможет автономно преодолевать до 703 км пути. Это превышает характеристики Tesla Model 3 Long Range, имеющую заявленный запас хода 628 км.

При этом немецкий электрокар в Великобритании будет на 5500 фунтов стерлингов дороже, чем американский конкурент и обойдется в 55 450 фунтов. Также его стоимость будет на 4 000 фунтов больше по сравнению со стандартным ID.7. Модель ID.7 Tourer будет стоить 52 240 фунтов, а версия Pro S обойдется в 56 140 фунтов.

Согласно заявленным характеристикам, стандартный ID.7 Pro будет нести батарею на 77 кВт/ч, этого должно хватить на 613 км автономного хода. Автономность ID.7 Tourer составит 600 км. Самой большой будет батарея ID.7 Pro S – 83 кВт/ч, это позволит преодолевать расстояние от Лондона до Эдинбурга без подзарядки. Максимальная скорость зарядки увеличена до 200 кВт по сравнению с 175 кВт ID.7 Pro.

Обе версии электромобиля оснащены одним электрическим двигателем, приводящим в движение задние колеса. Заявленная мощность двигателя 282 л.с., а крутящий момент — 545 Нм. С такими характеристиками ID.7 будет разгоняться до 100 км/ч через 6,5 секунды в зависимости от модификации.

Также известно, что Volkswagen планирует в будущем выпустить еще более мощную версию – ID.7 GTX. Она будет снабжена полноприводной установкой и двумя двигателями суммарной мощностью 335 л.с. Разгон до 100 км/ч модель будет обеспечивть за 6 секунд. ID.7 GTX будет доступен как в кузове седан, так и в кузове универсал.

Что касается внешних изменений, модель получила обновленные передние и задние бамперы, новую сигнатуру дневных ходовых огней и более темную отделку вокруг двухцветной крыши. Стандартно на ID.7 установлены 20-дюймовые легкосплавные диски.

Согласно характеристикам производителя ID.7 имеет длину 4961 мм, ширину 1862 мм и высоту 1536 мм. С такими измерениями электрокар длиннее Tesla Model 3, BMW i4 и Hyundai Ioniq 6. Платформа MEB ID.7 обеспечивает почти трехметровую колесную базу. Пассажирам это даст увеличенное пространство для ног, а в задней части салона – плоский пол. Багажник электрокара имеет объем 532 литра, а также съемный пол с местом для хранения кабелей.

Салон авто может похвастаться новыми электрическими сиденьями "ergoActive". Опционально они имеют функции массажа и 10 регулируемых воздушных подушок. Умная адаптивная климатическая система использует датчики температуры и влажности для настройки оптимальных условий обогрева, охлаждения или сушки воздуха в салоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом дешевом кроссовере Tesla, который наконец-то показали на фото.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.