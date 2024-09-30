У WhatsApp появится долгожданная функция: о чем идет речь

Популярные мессенджеры постоянно усовершенствуются и добавляют разые функции, чтобы привлечь новых пользователей. И WhatsApp планирует такое обновление.

Видео дня

Как пишет издание iTechUA, речь идет о фильтрах для встроенной камеры мессенджера. В скором времени она научится улучшать качество фото и добавлять к ним эффекты.

Обновление уже проходит тестирование. Его заметили в последней бета-версии приложения WhatsApp 2.24.20.20 для Android. Некоторые пользователи получили возможность накладывать фильтры на снимки, которые они делают, непосредственно при создании фото в чате.

Среди фильтров, которые стали доступны в бета-версии, несколько цветных, а также функция сглаживания кожи и размытие или изменение фона. Ранее пользователи жаловались, что в WhatsApp для подобных эффектов нужно было выходить в стандартное приложение камеры своего смартфона, делать снимок там, обрабатывать а затем возвращаться и отправлять его. Теперь все необходимые действия можно будет выполнить прямо в окне переписки.

Известно, что основной конкурент WhatsApp – мессенджер Telegram уже давно предлагает возможности редактирования фото. Однако его инструменты дают мало художественных возможностей. Вы можете настроить баланс белого, резкость, отрегулировать несколько базовых параметров или нарисовать что-нибудь на снимке, добавить на него наклейку или текст. WhatsApp даст своим пользователям больше именно креативных фильтров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в некоторых госучреждениях Украине запретили использовать Telegram.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.