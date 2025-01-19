'Ученик. История Трампа': где посмотреть онлайн фильм о становлении президента США

"Ученик. История Трампа" стал одной из самых противоречивых лент сезона. Исполнители главных ролей Себастьян Стэн и Джереми Стронг были номинированы на "Золотой глобус" за фильм : Стэн – как лучший актер, а Стронг – как актер второго плана.

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Фильм, снятый режиссером Али Аббаси и написанный сценаристом Габриэлем Шерманом, вызвал настоящий ажиотаж в Голливуде. OBOZ.UA в преддверии инаугурации Дональда Трампа рассказывает, где посмотреть историю о становлении президента США.

В сети ходят слухи, что с финансированием, созданием и распространением фильма не раз возникали проблемы. Сам Трамп угрожал подать в суд, отправив официальное письмо продюсерам в мае 2024 года и пытаясь заблокировать премьеру фильма в США.

"Этот фильм является чистой злонамеренной клеветой, он не должен увидеть мир… Ему место в мусорном контейнере", – сказал в то время спикер кампании Трампа Стивен Ченг.

Представитель продюсеров ответил, что "фильм справедливый и сбалансированный портрет бывшего президента. Мы хотим, чтобы все это увидели, а потом решали.

В конце концов, лента получила признание на Каннском кинофестивале и даже обеспечила Аббасе номинацию на Золотую пальмовую ветвь.

"Как творцы, мы должны считать себя своего рода послами истины", – прокомментировал фильм актер Себастьян Стэн.

В центре сюжета – история Дональда Трампа, который, как говорится, "родился с золотой ложкой во рту". Дональд стал наследником огромного родительского капитала.

В молодости Трамп начал успешно продавать дорогостоящие объекты на территории Мангеттена. Недвижимость у Трампа покупали звезды Голливуда, политики, бизнесмены и гангстеры. Амбициозный предприниматель задался целью получить контроль над всем Нью-Йорком.

"Ученик. История Трампа" – общий проект канадских, датских, ирландских и американских кинематографистов. Скандал разразился, когда стало известно, что байопик не согласован с самим Трампом. Но накануне президентских выборов фильм сделал тогдашнему кандидату в президенты дополнительную рекламу.

Фильм доступен для проката или покупки в потоковых сервисах, в частности Amazon Prime, Apple TV и YouTube TV.

Украинцы могут посмотреть его на сервисах Megogo и SweetTV.

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