"Ученик. История Трампа": где посмотреть онлайн фильм о становлении президента США
"Ученик. История Трампа" стал одной из самых противоречивых лент сезона. Исполнители главных ролей Себастьян Стэн и Джереми Стронг были номинированы на "Золотой глобус" за фильм : Стэн – как лучший актер, а Стронг – как актер второго плана.
Фильм, снятый режиссером Али Аббаси и написанный сценаристом Габриэлем Шерманом, вызвал настоящий ажиотаж в Голливуде. OBOZ.UA в преддверии инаугурации Дональда Трампа рассказывает, где посмотреть историю о становлении президента США.
В сети ходят слухи, что с финансированием, созданием и распространением фильма не раз возникали проблемы. Сам Трамп угрожал подать в суд, отправив официальное письмо продюсерам в мае 2024 года и пытаясь заблокировать премьеру фильма в США.
"Этот фильм является чистой злонамеренной клеветой, он не должен увидеть мир… Ему место в мусорном контейнере", – сказал в то время спикер кампании Трампа Стивен Ченг.
Представитель продюсеров ответил, что "фильм справедливый и сбалансированный портрет бывшего президента. Мы хотим, чтобы все это увидели, а потом решали.
В конце концов, лента получила признание на Каннском кинофестивале и даже обеспечила Аббасе номинацию на Золотую пальмовую ветвь.
"Как творцы, мы должны считать себя своего рода послами истины", – прокомментировал фильм актер Себастьян Стэн.
В центре сюжета – история Дональда Трампа, который, как говорится, "родился с золотой ложкой во рту". Дональд стал наследником огромного родительского капитала.
В молодости Трамп начал успешно продавать дорогостоящие объекты на территории Мангеттена. Недвижимость у Трампа покупали звезды Голливуда, политики, бизнесмены и гангстеры. Амбициозный предприниматель задался целью получить контроль над всем Нью-Йорком.
"Ученик. История Трампа" – общий проект канадских, датских, ирландских и американских кинематографистов. Скандал разразился, когда стало известно, что байопик не согласован с самим Трампом. Но накануне президентских выборов фильм сделал тогдашнему кандидату в президенты дополнительную рекламу.
Фильм доступен для проката или покупки в потоковых сервисах, в частности Amazon Prime, Apple TV и YouTube TV.
Украинцы могут посмотреть его на сервисах Megogo и SweetTV.
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