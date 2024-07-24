Ученые создали новый материал для дисплеев, который светится в темноте и гнется

Пластик создает немало проблем для экологии, а отдельную группу среди этих веществ составляют люминисцентные полимеры, используемые в экранах гаджетов. Похоже, что ученые продвинулись по пути к решению этого вопроса.

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Аргонская национальная лаборатория (ANL) представила биоразлагаемые люминесцентные полимеры, которые называют не иначе, как будущим электроники, пишет издание Interesting Engineering. Полимеры такого типа – это гибкие материалы со встроенным световым излучением. Их используют повсюду – от авто дисплеев до экранов телефонов.

Группа исследователей под руководством Цзэ Сюй из ANL разработала новое решение в области люминесцентных полимеров. Созданный ими материал обладает не только высокой эффективностью в излучении света. Он достаточно легко может быть переработан и использован повторно.

"Мы смогли сделать этот материал биоразлагаемым и пригодным для вторичной переработки, не жертвуя при этом функциональностью. Эта работа является важным ориентиром в удовлетворении срочной потребности в обеспечении устойчивости при разработке будущей электроники", – сказала Сюй.

Секрет полимера кроется в добавлении химического вещества под названием трет-бутиловый эфир. Это соединение позволяет полимеру быстро разлагаться под влиянием тепла или слабой кислоты. При этом оно помогает достичь высоких светоизлучающих свойств во время эксплуатации.

Новый материал таже имеет большую светоотдачу, чем другие разлагающиеся полимеры. Исследователи оценили это свойство, используя внешнюю квантовую эффективность – стандартный показатель производительности. Эффективность люминисценции их разработки составила 15,1%. Этот показатель в десяток раз превосходит схожие полимеры.

Использовать вновь созданный материал можно в разных сферах. В первую очередь, в тех же экранах, а также в устройствах для медицинской визуализации. Но разработчики ожидают, что их творение откроет и новые возможности. Вдобавок к эффективной люминисценции, полимер также обладает превосходной гибкостью и растяжимостью, что открывает огромный потенциал для создания различных типов гаджетов следующего поколения. В настоящее время лаборатория готовится передать свою разработку бизнесу.

Что касается переработки, то традиционные полимеры, которые используются для создания экранов, можно перерабатывать очень ограниченно. В основном их остается только захоронить и это наносит вред окружающей среде.

По словам Цзэ Сюй, у ее команды есть амбиции устранить этот тип электронных отходов. Новый полимер можно разлагать в мягкой кислой среде или при умеренном нагревании. После этого компоненты могут быть извлечены и превращены в новые материалы. Это приближает производство электроники к замкнутому циклу.

Результаты работы ученых по ANL были опубликованы в журнале Nature Sustainability. Помимо ANL Министерства энергетики США (DOE), в разработке принимали участие исследователи из Чикагского университета, Университета Пердью и Йельского университета.

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