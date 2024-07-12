Ученые взбунтовались против официального авто Олимпийских игр: что не так с Toyota Mirai

Официальным авто Олимпийских игр 2024 года в Париже организаторы выбрали Toyota Mirai, оснащенный передовым водородным двигателем. Однако это решение вызвало негативную реакцию среди научного и технического сообщества.

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Как пишет CNN, группа из 120 ученых, инженеров и академиков написала открытое письмо с призывом отказаться от Toyota Mirai, как официального авто Олимпиады. Причиной возмущения стало то, что модель подрывает статус мероприятия, как экологичного. Все из-за специфики используемого топлива.

Водородное топливо позиционируется, как более экологичное, ведь при использовании оно не образует выбросы парниковых газов. Однако 96% мирового водорода до сих пор получают из ископаемых энергоресурсов, таких как метан. Если подытожить все процессы по его добыче и изготовлению, автомобильный водород в результате загрязняет окружающую среду гораздо больше, чем электромобили, и является лишь немногим более чистым, чем традиционные видов топлива, как бензин или дизель.

Известно, что японский автоконцерн предоставил 500 автомобилей Mirai и 10 работающих на водороде автобусов для перевозки участников Олимпиады. Также в официальный парк игр входят 1150 электромобилей производителя. При этом компания позиционирует Mirai как работающий на водороде, полученном из воды и возобновляемых органических веществ.

Между тем авторы обращения отмечают, что на самом деле в баках официальной машины Олимпиады будет использоваться водород, полученный из согревающего планету ископаемого топлива. "Мы пишем, чтобы выразить нашу обеспокоенность тем, что продвижение Toyota водородного автомобиля с научной точки зрения не соответствует чистому нулю и нанесет ущерб репутации Игр 2024 года", — утверждают авторы открытого письма, среди которых ученые и инженеры из Кембриджского и Оксфордского университетов. и Университета Колорадо. Вместо этого они предлагают заменить Toyota Mirai электромобилем.

Стоит напомнить, что организаторы Олимпиады-2024 в Париже задались целью провести "самые зеленые игры в истории". Они планируют сократить выбросы углекислого газа во время проведения спортивного мероприятия вдвое по сравнению с уровнями 2010-х годов. Для этого энергию для соревнований планируют получать из возобновляемых источников.

Компания Toyota, ставшая автомобильным спонсором Олимпиады, заявляет о своей "многовекторной стратегии" по декарбонизации своих автомобилей. Однако эти планы вызывают критику среди специалистов. В частности, из-за того, что японский бренд слишком мало внимания уделяет электромобилям. На легковые авто и внедорожники приходится около 10% мирового углеродного загрязнения, связанного с энергией.

При этом Toyota является крупнейшим в мире автопроизводителем. Среди ее продуктов есть и электромобили, но компания до сих пор уделяет большое внимание гибридным моделям. Это также один из немногих крупных автопроизводителей, делающих ставку на автомобили с водородным двигателем. Кроме того, компания часто обвиняется в том, что она агрессивно лоббирует более поздний поэтапный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания перед правительствами по всему миру.

Что касается водородных двигателей, то эта технология не имеет должной популярности. В том числе из-за слабого доступа к соответствующему топливу. Инфраструктура заправки таких авто на сегодняшний день очень слабо развита. Зеленый водород, получаемый в результате электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, пока недоступен для водителей и вряд ли будет предлагаться на заправках в ближайшее время, говорят эксперты.

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