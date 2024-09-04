Удача будет на вашей стороне: три знака с лучшим гороскопом на осень

Осень будет очень удачной для нескольких знаков зодиака, а ключевым событием станет осеннее равноденствие. Мощное лунное затмение, сильный ретроградный Марс и транзит Меркурия делают осень временем трансформаций и перемен.

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Астрологи говорят, что все негативные аспекты перекроет сильное влияние Юпитера, планеты успеха, расширения и процветания. Самыми счастливыми знаками будут Близнецы, Весы и Стрельцы.

Близнецы

Юпитер откроет период удачи и возможностей. Поскольку эта благоприятная планета на вашей стороне, неудивительно, что хорошие настроения будут продолжаться всю осень. Ближе к середине октября ждите множества благословений, новых идей, хороших новостей и обновленного чувства вдохновения – и Меркурий, и Солнце образуют счастливый тригон с Юпитером в вашем знаке.

Последний месяц осени также приносит несколько удачных выравниваний в вашей карте, поскольку планета любви Венера начинает освещать ваш счастливый и авантюрный девятый дом. Это период судьбоносных встреч, романтики и ярких чувств.

Весы

Счастливая полоса началась с 25 мая – тогда Юпитер вошел в ваш девятый дом. Хорошие настроения будут продолжаться до конца осени. Оптимистическое Солнце будет светить в вашем знаке в течение месяца, начиная с даты осеннего равноденствия, подогревая ваши жизненные силы и принося вам много уверенности в течение сезона Весов. Это период успеха, процветания и признания.

Последние дни осени также будут очень удачными, поскольку две благодатные планеты, Венера и Юпитер, образуют счастливый аспект тригона. С Венерой в вашем секторе страсти придет время совершить скачок веры и решиться на определенный риск, который точно принесет счастье и достаток в вашу жизнь.

Стрелец

Планета Юпитер является вашим космическим правителем и проведет остаток года в особо значимой части вашей натальной карты. Венера также принесет удачу в этом сезоне, поскольку планета любви войдет в ваш знак 17 октября, рядом с мощным полнолунием в вашем счастливом девятом доме приключений. Осень является благоприятным временем, чтобы проявить себя и довериться своей судьбе.

Ноябрь принесет множество любви и удачи в ваши отношения. Несколько недель спустя солнце войдет в ваш знак, поэтому пора начинать праздновать сезон Стрельцов.

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