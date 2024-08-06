Удача улыбнется трем знакам зодиака до 11 августа 2024 года: кому начнет везти

С таким количеством негатива, который принес нам начавшийся 5 августа ретроградный Меркурий, может быть непросто справиться. Однако не всем этот период несет разрушение планов, разочарования и расставания.

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Астрологи убеждают, что представителям трех знаков зодиака, напротив, начнет везти. Они сохранят открытый разум, будут готовы к неожиданностям и позволят себе видеть в каждом кризисе возможность. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, о ком идет речь.

Козерог

Этот период положительно отразится на вашей карьере. В переговорах вы станете убедительны, как никогда, поэтому начинайте договариваться о повышении зарплаты, продвижении по службе или даже устанавливайте новые деловые отношения. Единственная оговорка состоит в том, что если к вам вернется потерянная в прошлом возможность, это будет озачато, что вам все же стоит ею воспользоваться – недаром Вселенная дает вам второй шанс.

Во время ретроградного Меркурия вам откроется определенная недоступная другим перспектива. Вы можете даже существенно развить свои лидерские способности. Хотя признание ваших усилий может не быть первоначальной целью, это не означает, что вы этого не заслуживаете. Попытайтесь использовать энергию этого периода, чтобы начать больше доверять своим врожденным навыкам, верить в себя и позволить себе показать миру, чего вы действительно стоите.

Лев

У вас есть возможность формировать жизнь своей мечты, просто позвольте себе увидеть, что каждый ваш шаг продиктован Вселенной. Ничто не случайно или даже непредсказуемо. Всё закономерно. Поэтому, когда возникает определенная возможность из прошлого, постарайтесь позволить себе увидеть, что ею можно безопасно воспользоваться. Часто вы можете сомневаться в том, что вы готовы к тому, чего хотите, но на самом деле все сводится к тому, чувствуете ли себя достойным своей мечты. Чем больше вы будете в этом убеждены, тем легче будет вам увидеть, что появление возможности – именно то, что должно с вами произойти.

Что бы ни предложила вам жизнь – место в определенном проекте, тренинг или даже просто звонок старого друга – вам будет полезно не слишком много думать и просто позволить себе сказать да. Когда дело касается удачи, посланной Вселенной, вы никогда не можете сказать, какова конечная цель. Поэтому просто имейте в виду, что даже самое маленькое предложение вполне может стать частью каскада событий, который приведет вас туда, где вы всегда хотели быть. Не бойтесь сделать первый шаг, особенно если есть что-то, о чем вы недавно думали, поскольку даже это знак от Вселенной, что вы готовы к жизни, о которой мечтали.

Стрелец

Если какая-либо идея не сработала раньше, это не значит, что она не сработает сейчас. Прежде чем начать работать с энергиями ретроградного Меркурия, постарайтесь убедиться, что вы не таите никаких сомнений, сожалений или негативных разговоров о возможностях из прошлого. Вы должны понимать, что если что-то должно сработать раньше, оно сработало бы. Но тот факт, что этого не произошло, не означает, что вы не вступаете в счастливое и божественное время в своей жизни сейчас. Чтобы получить максимальную выгоду от текущего небесного транзита, вы должны позволить себе подойти к нему так, словно вы верите, что может произойти что угодно. В глубине души вы знаете, что достойны финансового достатка и жизни, которая действительно наполняет вашу душу.

Вас ждет возможность поднять какую-то идею из прошлого. Она может дать вам то, что вам нужно прямо сейчас – больше возможностей от жизни и больше денег. Но вам нужно будет отпустить все, раньше уже не сработало. Вы более чем способны воспользоваться этим вторым шансом и превратить его в то, что вы всегда хотели. Просто отпустите свой страх. Теперь вы другой человек, и потому гарантированно эта возможность тоже обернется по-другому.

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