Умный выбор: электромобили с самым большим запасом хода, которые можно купить уже сейчас

Благодаря новейшим аккумуляторам и двигателям электромобили с наибольшим запасом хода теперь смогут сравниться со своими бензиновыми аналогами по поводу того, насколько далеко они проедут на "баке". Первый Nissan Leaf, например, был электрическим автомобилем, который имел запас хода 160 км и требовал 8 часов зарядки.

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Сейчас даже некоторые из самых дешевых электромобилей легко обеспечат вдвое больший запас хода, чем оригинальный Leaf, и с более быстрыми вариантами подзарядки. Эксперты опубликовали рейтинг электрокаров с самым большим запасом хода. Цифры были взяты из официальной процедуры тестирования WLTP.

Mercedes-Benz EQS

Плюсы:

управление задними колесами обеспечивает удивительную маневренность;

отличная способность к обгону.

Минусы:

огромный экран может быть сложно использовать в пути;

сомнительное качество салона.

Запас хода: 774 км.

Коэффициент лобового сопротивления EQS составляет 0,20, что делает Mercedes-Benz EQS самым "скользким" автомобилем в производстве, что значительно увеличивает запас хода. В базовой комплектации EQS 450+ AMG Line Premium официально проезжает 774 км между зарядками.

Volkswagen ID 7

Плюсы:

просторный салон;

улучшенное качество салона по сравнению с другими электромобилями ID;

больше удобства в использовании сенсорной информационно развлекательной системы.

Минусы:

дороже, чем аналогичные BYD и Tesla;

интерьер прост по сравнению с премиальными конкурентами

Запас хода: 700 км.

Как электрический эквивалент популярного Passat, ID 7 служит заявлением о намерениях по поводу следующего поколения электромобилей Volkswagen. Он представляет новый, более эффективный задний двигатель AP550. С большей батареей Pro S он проедет 700 км и будет заряжаться со скоростью до 200 кВт.

Peugeot e-3008

Плюсы:

отличный дизайн интерьера;

тихий и изысканный в управлении.

Минусы:

неоправданно высокая цена.

Запас хода: 680 км.

Это первый автомобиль на базе новой платформы STLA Medium материнской компании Peugeot Stellantis, придающей высокий приоритет энергоэффективности. Действительно, e-3008 способен производить 4,5 mpkWh, что означает, что автомобили с 98kWh аккумулятором могут проехать почти 700 км на одном заряде. Однако скорость зарядки ограничена 160 кВт, что не лучше всего в классе.

Porsche Taycan

Плюсы:

отличная управляемость;

оптимальное соотношение производительности и стоимости;

быстрое обеспечение зарядки.

Минусы:

второй ряд несколько тесен;

стандартный кабель для зарядки громоздкий;

низкий коэффициент надежности.

Радиус действия: 680 км.

Дебютный электромобиль Porsche недавно получил обновление с новым задним двигателем, обеспечивающим дополнительную мощность, крутящий момент и эффективность. Аккумулятор также был переработан для понижения внутреннего сопротивления. Результатом стало существенное улучшение запаса хода автомобиля: модели начального уровня с дополнительным аккумулятором Performance Battery Plus мощностью 105 кВтч могут преодолеть 680 км между зарядками.

Polestar 2

Плюсы:

улучшенная эффективность и электрический запас хода;

сбалансированное шасси с задним приводом и более мощное ускорение;

сохраняет привлекательный компромисс размера, пространства и универсальности.

Минусы:

конкуренты предлагают лучшие функции и такие же деньги.

Запас хода: 653 км.

Этот стильный электрический седан недавно радикально сменил передний привод на задние колеса в рамках реконструкции. Это, а также дополнительная емкость батареи емкостью 4 кВт-ч увеличили пробег Long Range до 650 км между подзарядками. Это больше, чем у конкурентов Tesla Model 3 Long Range и BMW i4 eDrive40.

Tesla Model S

Плюсы:

отличная эффективность:

практичный и хорошо оборудованный;

потрясающая скорость.

Минусы:

достаточно неудобное управление.

Запас хода: 650 км.

Tesla Model S была одним из самых первых массовых электромобилей, но благодаря многочисленным обновлениям она не отстает от конкурентов. Версия с двойным двигателем разгоняется до 100 км в час за 3,1 секунды и может преодолеть 650 км между зарядками.

Polestar 3

Плюсы:

вместительный салон;

невысокая цена.

Минусы:

несколько некомфортная езда на низкой скорости:

зависимость от сенсорного экрана.

Запас хода: 648 км.

Polestar 38 предлагает достойное соотношение цены и качества. Авто поражает сочетанием комфорта, быстроты и управляемости. Но, несмотря на слишком оптимистичный маркетинговый ход, это не спортивный автомобиль.

Mercedes-Benz EQS SUV

Плюсы:

приличная эффективность и огромная батарея обеспечивают большой запас хода;

просторный салон.

Минусы:

достаточно низкое качество интерьера при высокой цене.

Запас хода: 645 км.

EQS получил огромную батарею емкостью 118 кВт/ч, которая обеспечивает большой запас хода в почти 650 мили. Скорость зарядки соответствует 200 кВт седана EQS.

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