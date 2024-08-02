Universal снимет фильм о Бритни Спирс: что известно уже сейчас

Мемуары Бритни Спирс, в которых она откровенно рассказала об эксплуатации и насилии со стороны родителей и неудачных отношениях, наделали немало шума в прошлом году. Конечно, столь богатым материалом о жизни звезды не могли не заинтересоваться киностудии.

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Как сообщает NBC, после напряженных торгов за права студия Universal Pictures объявила, что именно она будет заниматься проектом. Новость подтвердила в соцсети Х (бывший твиттер) и сама певица. "Рада поделиться с моими фанатами, что я работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда делает мои любимые фильмы… Оставайтесь на связи", – написала Спирс.

Несмотря на то, что она назвала разработку байопика секретом, журналисты уже узнали первые детали будущего фильма. Они подтвердили, что продюсером станет Платт, работавший над франшизой "Блондинка в законе" и входивший в продюсерскую группу оскароносного мюзикла "Ла-Ла Ленд".

Режиссером картины станет Джон М. Чу. Он является постановщиком фантастического мюзикла "Wicked: Чародейка" с Арианой Гранде и Синтией Эриво, который выйдет в ноябре этого года. Известно, что Спирс будет непосредственно участвовать в работе над картиной. Но пока неизвестно, в какой роли.

Мемуары Спирс "Женщина во мне" вышли в октябре 2023 года. В книге рассказывается о восхождении певицы к славе, ее сложном психическом состоянии, 13-летнем опекунстве со стороны отца, а также об отношениях и разрыве Бритни с Джастином Тимберлейком. В частности, мир узнал, что бойфренд заставил ее сделать аборт, когда они были вместе.

"Я прошла путь от тусовщицы до полной монахини. Охранники вручали мне заранее упакованные конверты с лекарствами и наблюдали, как я их принимаю. На мой iPhone установили родительский контроль. Все было тщательно проверено и проконтролировано. Все", – писала в мемуарах Спирс.

Данных о том, кто будет писать сценарий к картине, пока нет. Так же неизвестно, кто войдет в каст, в частности, исполнит роль самой Спирс, а также когда стартуют съемки байопика.

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