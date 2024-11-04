Урожай будет испорчен: что нельзя сажать после кабачков

Иногда даже несмотря на регулярный полив и подкормки, урожай на грядке вырастает мелким и некачественным. Опытные огородники говорят, что дело может быть в несоблюдении правил севооборота.

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Например, вырастить щедрый урожай кабачков достаточно просто – это неприхотливые культуры. Однако сажать их два сезона подряд на одном месте не стоит, а многим растениям будет не хватать питательных веществ. OBOZ.UA рассказывает о правилах севооборота и объясняет, какие культуры лучше не сажать после кабачков.

Что можно сажать после кабачков

Некоторым растениям будет некомфортно на месте, где росли кабачки, поэтому лучше поискать другой участок, чтобы не остаться без урожая.

Важно чередовать овощи с глубокой корневой системой, истощающие почву. Также следует учитывать, чтобы растение-предшественника не поражали те же болезни, которыми может заразиться следующая культура.

С кабачками следует быть осмотрительными. Корневая система не проникает слишком глубоко в почву, так что в случае болезни растение ее не заражает, но забирает много питательных элементов.

После кабачков следует хорошо подкормить грядку, а сажать в следующем году можно:

помидоры;

лук;

чеснок;

бобовые;

сельдерей;

петрушку;

пряные травы.

Что сажать не стоит

Вырастить крупные овощи на участке, где росли кабачки, будет достаточно тяжело.

Есть высокий риск, что не уродят такие культуры:

перец;

баклажаны;

капуста;

огурцы;

тыквы;

патиссоны.

Кстати, у помидоров лучше не высаживать горох. Сладкий перец и бобовые культуры подвержены антракнозу, поэтому будут заражать друг друга этим видом грибка. Малину нельзя сажать рядом с клубникой и вишней.

А белокочанная капуста плохо уродит на грядках, где в прошлом году росли другие сорта капусты, в частности, цветная, брюссельская, пекинская и брокколи. Где еще нельзя сажать капусту читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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