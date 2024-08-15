Успение Пресвятой Богородицы 2024 года: история, традиции и запреты праздника и сильная молитва

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Успения Пресвятой Богородицы, ранее отмечавшиеся 28 августа, теперь приходится на 15 августа.

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В этот день принято чествовать завершение земной жизни Девы Марии, а само слово "успение" означает тихую смерть. OBOZ.UA рассказывает об истории, традициях и запретах праздника, а также публикует сильную молитву к Богородице о покровительстве.

Успения Пресвятой Богородицы

Незадолго до смерти Богородица получила известие от Архангела Гавриила, что ее земные дни подходят к концу. Апостолы собрались у постели Марии перед тем, как она умерла. Через три дня Мария, как и Иисус, воскресла.

Точных сведений о том, сколько Мария прожила после смерти Иисуса, Евангелие не содержит. Есть утверждение, что она проповедовала с апостолами, посещала разные места, молилась и занималась рукоделием.

Чествование Успения Девы Марии началось после Собора в Эфесе в 431 году. Тогда это было поминальное торжество – верующие молились и печалились о смерти Богородицы, почитая ее дар церкви.

В VI веке византийский правитель Маврикий установил дату успения на 15 августа. Сейчас это один из самых важных всеобщих праздников для всех христианских церквей.

Традиции 15 августа

На Успении завершается пост, начавшийся 1 августа Традиционно принято выпекать хлеб из освященного зерна нового урожая и угостить выпечкой всех членов семьи и гостей. Хлеб кладут на стол, чтобы каждый мог свободно отломить себе кусочек.

Марию считают покровительницей, поэтому в молитвах просят у нее помощи, защиты, здоровья для всех членов семьи.

Запреты 15 августа

Успение – один из 12 самых больших церковных праздников. В этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, огородными работами. Даже готовить еду на праздничный стол стоит заранее.

На Успение церковь традиционно советует не заключать браки, ведь день посвящают чести Богородицы, а не земным радостям.

Следует избегать ссор и сквернословия, помогать ближним, заняться благотворительностью.

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.

Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: "Зробіть все, що Він вам скаже".

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих.

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