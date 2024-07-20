Устройте себе незабываемое лето: топ-5 самых популярных международных направлений для путешествий в 2024 году

Лето – время для приключений, отдыха и новых впечатлений. Каждый год миллионы людей со всего мира отправляются в путешествия, чтобы открыть для себя новые горизонты, познакомиться с разными культурами и насладиться неповторимыми видами.

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2024 год не исключение, ведь после нескольких лет ограничений, вызванных пандемией, люди снова стремятся вырваться за пределы своей страны. Поэтому Airalo составил рейтинг из пяти популярнейших международных направлений для летних путешествий согласно данным поиска Google Flights, собранным с января 2024 года по март 2024 года.

Выбор направлений для путешествий всегда зависит от многих факторов: климата, наличия культурных и природных достопримечательностей, гастрономических привлекательностей, удобств для активного отдыха и многого другого.

5. Канкун

Канкун – большой курортный город в Мексике, это уже давно любимое место для отдыха многих туристов. Только в 2022 году 9,5 миллионов международных пассажиров прибыли туда самолетами.

Его близость к Соединенным Штатам и большое количество прямых авиарейсов повышают его рейтинг среди американских путешественников. Как правило, людей больше всего привлекают пляжи с белоснежным песком, Карибское море и исторические руины, в частности Чичен-Ица и Тулум.

4. Рим

Любители истории ценят Рим за его старинную архитектуру, все еще стоящую среди самых современных частей города. Самым известным туристическим объектом, вероятно, является Колизей, огромный амфитеатр, в котором начиная с первого века происходили бои гладиаторов, охоты на животных и другие публичные зрелища.

Посетители, прогуливающиеся по городу, также могут увидеть другие достопримечательности его длинной легендарной истории, в том числе древние акведуки, Римский форум и Пантеон. А после экскурсий люди могут отведать подлинные блюда местной кухни, такие как знаменитая карбонара, cacio e pepe и супли.

3. Токио

Япония – это место, где старинные традиции встречаются с современными технологиями. По данным национальной туристической организации, в марте 2024 года страна приняла рекордное количество иностранных посетителей, а именно 3,1 миллиона человек, многие из которых прибыли в столицу.

Путешественникам нравится посещать оживленный храм Сэнсо-дзи – старейший храм Токио, и в целом наслаждаться необычной азиатской атмосферой. Токио с небоскребами и яркими неоновыми вывесками предлагает туристам огромное количество впечатлений.

2. Париж

Париж остается одним из самых загруженных туристами городов в мире. Многие туристы направляются к Эйфелевой башне, чтобы сфотографировать самую посещаемую достопримечательность в мире, а затем отправляются в сады под башней, доступ к которым свободный.

Еще одна культовая остановка в Париже – самый большой в мире музей Лувр. Ну и, конечно, будучи во Франции невозможно обойти стороной их аутентичный сыр и выпечку.

1. Лондон

Столица Соединенного Королевства является самым популярным международным направлением нынешним летом для путешественников из США. Одно из лучших мест Лондона, которое также является одним из старейших, – это бывший королевский дворец, Лондонский Тауэр, построенный в 1066 году Вильгельмом Завоевателем и являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также во время путешествия стоит посетить Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство и Лондонский глаз. Лондон также славится своими зелеными зонами. Парки, такие как Гайд-парк, Риджентс-парк и Кенсингтонские сады, являются идеальными местами для отдыха на открытом воздухе.

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