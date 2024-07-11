Уже прозвали 'демоном производительности': Xiaomi выпустит сверхмощный флагман К70

Мир мобильных технологий постоянно эволюционирует, предлагая пользователям новые и усовершенствованные устройства. Каждый год ведущие производители смартфонов соревнуются в создании самых мощных, функциональных и стильных моделей.

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Недавно компания Xiaomi анонсировала выход нового мощного флагмана Redmi K70 Extreme Edition. Из-за его исключительной мощи его назвали "демоном производительности".

Китайский производитель Xiaomi, поначалу сосредоточившийся на доступных, но качественных устройствах, за последние годы значительно расширил свои горизонты, предлагая пользователям достойные модели, которые могут конкурировать с iPhone и Samsung.

Одной из самых ожидаемых новинок от Xiaomi в 2024 году станет смартфон Redmi K70 Extreme Edition. Это устройство уже получило неофициальное название "демон производительности", благодаря своим поразительным техническим характеристикам. Его презентация запланирована на 19 июля, но компания уже затизерила дизайн смартфона и некоторые его характеристики.

Флагман будет иметь экран AMOLED размером 6,67 дюйма. Также он будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9300+ в сочетании с батареей на 5500 мАч, что будет поддерживать быструю проводную зарядку на 120 Вт.

Производители заявляют, что устройство побило рекорд за всю историю существования бенчмарка и набрало в AnTuTu 2 382 780 очков.

Смартфон можно предварительно заказать на китайском рынке. В качестве бонуса самые первые владельцы Redmi K70 Extreme Edition получат в подарок Redmi Band 2.

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