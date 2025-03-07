В 2025 году в пяти популярных местах будут введены налоги для туристов: список

Рост туристических налогов в 2025 году коснется многих популярных направлений. Если вы планируете путешествие, следует заранее ознакомиться с новыми правилами и рассчитать дополнительные расходы. Налоги могут оказать существенное влияние на бюджет поездки, особенно в высокий сезон и для тех, кто выбирает люксовое жилье.

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Налоги правительства вводят для борьбы с чрезмерным туризмом и для обеспечения экономической стабильности регионов, принимающих миллионы путешественников ежегодно. Детали рассказало издание Express.

Таиланд

Таиланд планирует ввести одноразовую туристическую плату в размере 300 бат (около 8 евро) для прибывающих самолетом и 150 бат (примерно 4,5 евро) для тех, кто путешествует морем. Ожидается, что эти налоги официально вступят в силу до середины 2025 года.

Шотландия

Эдинбург станет первым городом в Великобритании, который введет туристический налог под названием Visitor Levy. Он будет добавляться в стоимость жилья, забронированного после 1 октября 2025 года для путешествий с 24 июля 2026 года. Налог будет взиматься со всех гостей, включая жителей Великобритании.

Греция

В Греции действует сезонный туристический налог. С ноября по февраль он составляет 2 евро в день, а в высокий сезон (с апреля по октябрь) – 8 евро в день. Это касается всех категорий туристического жилья.

Париж

Столица Франции повысила туристический налог в связи с проведением Олимпийских игр в 2024 году. Теперь туристы платят дополнительный региональный налог, зависящий от уровня проживания. Например, для гостей, останавливающихся в роскошных отелях, налог составляет 15,60 евро с человека за ночь. Самым дешевым вариантом есть кемпинги – 1,95 евро за ночь.

Венеция

С 2024 года в Венеции введен входной туристический налог в размере 5 евро в день. В 2025 году этот налог будет действовать вдвое больше дней – с апреля по июль. Также в случае бронирования поездки менее чем за четыре дня до прибытия придется уплатить двойную комиссию – 10 евро.

Кстати, Бали рассматривает возможность введения одного из самых дорогих туристических налогов в мире. Местные власти предлагают ежедневный туристический сбор, похожий на бутанский "сбор за устойчивое развитие" в размере 100 долларов. Этот шаг должен помочь бороться с чрезмерным туризмом и содействовать экологическому балансу.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, когда лучше ехать в Турцию.

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