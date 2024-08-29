В аэропортах ЕС изменят правила относительно жидкости в багаже: в чем суть

Европейские аэропорты уже в скором времени введут более жесткие требования к провозу жидкости в салонах самолетов. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

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Как пишет издание Mirror, с этого дня всем пассажирам, путешествующим через любой аэропорт ЕС, не будет позволено провозить в ручной клади жидкости, гели или аэрозоли объемом более 100 мл. Исключением станет только детское питание или рецептурные лекарства.

Причиной ужесточения требований стала новая система обнаружения взрывчатых веществ в ручной клади (EDSCB), постепенно внедряемая в аэропортах. Сейчас ЕС решил приостановить его распространение. Причиной послужили данные, указывающие на ее недостаточную эффективность. Пока она не соответствует стандарту, для которого была одобрена.

Идея изменения системы заключалась в том, что сканирующее оборудование нового поколения способно более эффективно сканировать ручную кладь в 3D. Поэтому пассажирам могут позволить проносить через службу безопасности больше жидкостей, которые могут оставаться в багаже ​​для проверки.

Тем не менее, несмотря на развитие технологии, с 1 сентября ЕС будет применять правило относительно жидкостей, которое применялось в течение последних 20 лет. Пассажирам будет запрещено проносить любые жидкости объемом более 100 мл в ручной клади. И даже при соблюдении этих требований все жидкости должны будут помещаться в небольшую сумку во время контроля безопасности аэропорта.

Это правило было установлено еще в 2006 году после раскрытия террористического сговора с целью взорвать жидкие взрывчатые вещества, замаскированные под безалкогольные напитки, на нескольких трансатлантических рейсах. В последнее время из-за усовершенствования процедуры досмотра пассажиров некоторые аэропорты отказались от жестких ограничений, но теперь им придется к ним вернуться.

Это может также создать некоторые проблемы для пассажиров. Им теперь рекомендуется проверять действующие ограничения на перевозку жидкостей в каждом аэропорту, которым они воспользуются при поездке.

Ограничения снова усилят не только в рамках Евросоюза. Департамент транспорта Великобритании (DfT) принял аналогичное решение в июне. Оно, в частности, коснулось аэропорта Лондон-Сити. Однако тогда в Департаменте заявили, что это временная мера "для обеспечения возможности дальнейшего улучшения новых систем контрольно-пропускных пунктов".

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