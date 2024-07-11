В автомобилях BMW обнаружили дефект: отзывают сотни тысяч машин

Вопрос безопасности авто – одна из главных забот любого производителя. Нередко из-за определенных дефектов машины приходится отзывать с рынка, и теперь так придется поступить немецкому концерну BMW.

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Как сообщает Reuters, причиной стали неисправные подушки безопасности. По мнению Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), дефект настолько серьезн, что может стать причиной травм и даже гибели водителя.

В управлении установили, что нагнетатель подушки безопасности может взорваться. Из-за этого по салону могут разлететься смертельно опасные острые металлические фрагменты. Существует большой риск, что они травмируют водителя или других лиц, находящихся в автомобиле.

В автоконцерне на это заявление ответили, что проблема касается нагнетателей подушек безопасности, которые ранее были отозваны. На этих автомобилях могло быть установлено рулевое колесо с неисправной подушкой.

Теперь владельцы потенциально опасных машин должны отвезти свои машины на осмотр к дилерам. В случае, если будет обнаружено, что на авто установили руль, являющийся источником опасности, он будет заменен.

Сообщается, что отзыву подлежат некоторые модели седанов и спортивных универсалов BMW 3 серии с 2006 по 2012 модельные годы. При этом в компании BMW заявили, что не фиксировали случаев аварий или травм, связанных с выявленным дефектом.

Известно, что неисправные подушки безопасности были изготовлены японской компанией Takata Corp, занимающейся производством автомобильных запчастей. И это не первый подобный инцидент, связанный с ее продукцией. Так, в 2009 году по всему миру было зафиксировано более 30 смертей и сотни травм, вызванных их подушками безопасности. Устройства Takata были установлены на авто разных производителей. В общей сложности за последнее десятилетие по всему миру было отозвано более 100 миллионов автомобилей, оснащенных надувными подушками безопасности японской компании.

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