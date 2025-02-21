В чем выращивать рассаду: лучшие варианты

В феврале огородники начинают сезон выращивания рассады. А это значит, что кроме семян им нужны емкости для их проращивания.

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Однако вариантов таких емкостей на рынке много, а сориентироваться в таком выборе очень непросто. Помочь с этим решили эксперты издания "Яркая клумба". Они рассказали об основных типах емкостей для рассады, их главных преимуществах и недостатках.

Ящики для рассады

Обычно такие ящики изготовляют из пластика или дерева, некоторые огородники конструируют их самостоятельно. Если вы хотите сделать такой ящик из дерева, не забудьте обтянуть его пленкой, чтобы он меньше пропускал влагу, или поставить его на поддон. Непременно в таком ящике были дренажные отверстия для слива излишней воды, а высота стенок составляла около 10 см. Длина и ширина особого значения не имеют – ориентироваться можно под свои потребности и возможности.

Плюсы. Такие емкости достаточно велики, соответственно, в них можно выращивать одновременно большое количество растений. Также ящики удобно переносить и разворачивать, чтобы, например, обеспечить рассаде больше солнца.

Минусы. Рассада в ящиках нуждается в пикировании. А, например, бакалажаны или перцы, имеющие стержневые корни, отрицательно реагируют на такую процедуру. Если держать рассаду в ящиках вплоть до момента высадки в почву, корни могут сильно разрастись и переплестись. Потом тяжело будет пересадить овощи на огород.

Лотки и кассеты для рассады

Фактически, это те же ящики, но с ячейками для рассады, в которых можно выращивать по одному-два растения. В одном блоке их может быть как несколько штук, так и несколько десятков. Наиболее ходовые варианты лотков и кассет имеют ширину около 5-6 см и высоту 7-10. Такие емкости могут быть изготовлены из полистирола и поливинилхлорида. Первый материал менее токсичен. При покупке обращайте внимание на маркировку.

Плюсы. Как и ящики, лотки и кассеты удобно транспортировать и использовать повторно несколько раз. При бережном отношении они могут прослужить до 10 лет. Они компактны, занимают минимум места и чаще всего сразу продаются с дренажными отверстиями. В них удобно выращивать рассаду, ведь каждое растение растет в своей ячейке.

Минусы. Компактность одновременно является и минусом, поскольку почва в таких емкостях быстро пересыхает и требует более частого полива. Также стенки лотков и кассет достаточно мягкие, нужно пользоваться ими осторожно, чтобы не помять и не сломать. При извлечении растений из ячеек для пересадки в открытый грунт сложно сохранить земляной ком цельным.

Торфяные таблетки и горшки для рассады

Это специальные одноразовые изделия из спрессованного мелкофракционного торфа, на 100% заменяющие пластиковые горшки для рассады. Они хорошо держат форму, субстрат в них сразу хорошо подкормлен и рассаду из них не нужно вынимать перед высадкой. Торфяной горшок для рассады обычно имеет диаметр от 5 см до 10 см. Но перед использованием такие емкости кладут в воду для увлажнения, и они при этом увеличиваются в размере.

Плюсы. Торфяные горшки для рассады обладают способностью пропускать воздух и влагу. Даже культуры со стержневой корневой системой, выращенные таким образом, не нуждаются в пикировании. Высаживать их можно прямо с горшком или таблеткой, что приводит к меньшему стрессу для растения.

Минусы. В таких емкостях нельзя выращивать культуры, плохо растущие в торфе. Также важно особенно тщательно следить, чтобы субстрат не пересыхал. А еще подобные емкости по сравнению с другими вариантами достаточно дорогие.

Пластиковые горшки для рассады

Это дешевый, но вместе с тем не слишком надежный вариант. Поэтому на пластиковых горшках для рассады лучше не экономить. Зато их можно купить сразу набором. Есть также варианты с поддонами. Также производители предлагают пластиковые горшки разных форм. Круглые удобнее при заполнении грунтом, а квадратные занимают меньшую площадь на подоконнике.

Плюсы. Если правильно подобрать размер, в пластиковом горшке можно выращивать любые культуры. Благодаря плотным стенкам, в таких емкостях растения хорошо защищены от пересыхания и перегрева. Стандартный горшок для выращивания рассады стоит недорого. А применять можно каждый год по-новому.

Минусы. Перенос рассады в новое место займет немало времени, ведь каждое растение придется переносить отдельно. А еще они занимают достаточно много места.

Самодельные емкости для рассады

В качестве подручных материалов под горшки для рассады хорошо подходят пластиковые стаканчики из-под молочных продуктов или маленькие бутылки от напитков. Можно использовать емкости объемом до 1 литра. Емкости для рассады можно изготовить даже из пачки от сока или картонной втулки от туалетной бумаги. Главное – не забыть о дренажных отверстиях.

Плюсы. Это самый дешевый из вариантов, ведь производится из домашних отходов. Большинство таких емкостей пригодно для повторного использования.

Минусы. Такие горшки выглядят менее эстетично. На их изготовление уйдет некоторое время. А еще они подходят не всем культурам.

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