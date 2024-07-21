В европейской столице можно получить бесплатное питание и экскурсии: туристам рассказали, как

Власти датского Копенгагена придумали, как сократить нагрузку на экологию от туризма и при этом привлечь самих туристов к более сознательному поведению в городе. Для гостей придумали целую систему разнообразных вознаграждений, включая бесплатное питание и посещение культурных мероприятий.

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Как пишет CNN, пилотная программа, получившая название CopenPay, заработала с 15 июля. Воспользоваться ею можно будет до 11 августа. Туристов поощряют "превращать зеленые действия в валюту для культурного опыта".

Каким образом это действует? К примеру, гости города могут собрать свои пластиковые отходы и привезти их в Национальную галерею Дании. За это они получат доступ в мастерскую, где смогут сделать из этих отходов собственное произведение искусства. Отдельное вознаграждение предусмотрено и для тех, кто пользуется велосипедом или общественным транспортом. Если подъехать таким образом к городской теплоэлектростанции, можно будет бесплатно съехать по искусственному лыжному склону, который расположен на ее крыше и является местной достопримечательностью.

"CopenPay вознаграждает такие действия, как езда на велосипеде, участие в уборке или волонтерство на городских фермах, предоставляя доступ к разнообразным полезным впечатлениям и повседневным чудесам Копенгагена. Сюда входят бесплатные экскурсии по музеям, бесплатная аренда каяков и даже бесплатный вегетарианский обед, приготовленный из местных культур", — говорится в заявлении туристического агентства Wonderful Copenhagen.

Именно архитектура и местная гастрокультура больше всего привлекают гостей в Копенгаген. А также безопасная среда и хорошая экология. В городе оборудовано 382 километра велодорожек и 62% его жителей ездят на работу на велосипеде.

Программа CopenPay помогает туристам испытать эту местную культуру заботы об экологии на себе. Они могут одновременно приобрести необычные впечатления и научиться ответственному потреблению.

При этом сложной системы использования CopenPay нет. Она основана на доверии. Туристу, чтобы получить свое вознаграждение, достаточно, например, просто предъявить билет на общественный транспорт.

В программе принимают участие более 20 площадок в городе. Если проект окажется успешным, его планируют продлить на весь год. "Мы должны превратить туризм из экологического бремени в силу для положительных изменений, и один из важных шагов в этой трансформации это изменить то, как мы передвигаемся к месту назначения, что мы потребляем и как мы взаимодействуем с местными жителями", — сказал Миккель Ааро Хансен, генеральный директор Wonderful Copenhagen в своем заявлении.

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