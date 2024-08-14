В Германии продают хипстерский автофургон Mercedes-Benz 1974: за него просят всего $160 000

Долгие автопутешествия в комфортабельном фургоне – кто не мечтал о таком хотя бы раз в жизни? И в Германии выставили на продажу именно такой автомобиль.

Видео дня

Как пишет издание Carscoop, сегодня странствующая жизнь в фургоне стала очень модной, и это привело к появлению невероятно дорогих стильных моделей от нескольких компаний. И именно таков Mercedes-Benz LA 1113 B Variomobil 1974 года выпуска. Журналисты даже назвали его, возможно, наиболее хипстерской версией жилья в фургоне из когда-либо существовавших.

Под его к смешным квадратным формам скрывается надежный 5,7-литровый дизельный двигатель с непосредственным впрыскиванием, соединенный с 12-ступенчатой коробкой передач. В описании фургона говорится, что эта силовая установка выдает около 187 лошадиных сил, передающих движение на все четыре колеса. Он также имеет блокируемый задний дифференциал для преодоления сложных участков.

Но что делает этот автомобиль по-настоящему особенным, то это кузов Variomobil. Его жилая зона оборудована кухней с раковиной и газовой плитой. Авто имеет комфортную зону отдыха с двумя ортопедическими матрасами, ванную комнату со встроенным душем, телевизор, холодильник и множество мест для хранения.

Снаружи автофургон оборудован стойкой для велосипеда, дополнительным баком для топлива, двумя разными буксировочными устройствами и тремя 180-ваттными солнечными панелями. Также он имеет тент и воронку для приема душа на открытом воздухе. Есть даже несколько внешних динамиков, которые могут воспроизводить музыку от стереосистемы автофургона.

Топливный бак фургона вмещает 450 л бензина. Бак для пресной воды имеет емкость 300 литров, к которому идет также 200-литровый бак для сточных вод. В фургоне предусмотрено место под пару 11-килограммовых баллонов с пропаном. А еще модель оснащена встроенной навигацией и системой Wi-Fi. То есть, она действительно хорошо приспособлена для отдыха вдали от цивилизации.

Этот удивительный фургон находится в Германии, но его можно вывезти в большинство стран мира легально. Правда, стоимость такого удовольствия немаленькая. За него придется выложить 149 000 евро, то есть около 162 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда делась самая дешевая модель Cybertruck от марки Tesla.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.