В Греции туристов штрафуют за нарушение пляжных правил: как избежать проблем

Идеальный летний отдых включает в себя немало времени, проведенного на пляже. Но в некоторых уголках мира желающих понежиться у воды становится так много и они ведут себя так нагло, что приходится принимать достаточно радикальные меры.

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Так правительство Греции с июля ввело новые правила поведения на пляже, за нарушение которых начали штрафовать. Как пишет издание Mirror, в стране уже выписали наказание на общую сумму более 800 000 евро.

Ранее в этом году власти страны ввели ряд ограничений, направленных на улучшение доступа общественности к береговой линии и борьбу с переполненностью пляжей. В частности, отныне в Греции запрещено размещать шезлонги на расстоянии менее 4 метров от береговой линии. Это сделано для того, чтобы всем посетителям пляжа было легче добраться до воды.

Кроме того, новые правила требуют, чтобы 70% территории пляжа было свободно от шезлонгов. Так власти борются с переполненностью и пытаются создать более комфортные условия для тех, кто хочет позагорать.

Возле пляжей были установлены электронные системы, с помощью которых люди могут сообщать властям о любых нарушениях правил. Также в Греции были введены проверки мест отдыха с помощью беспилотников для обеспечения соблюдения этих требований.

Известно, что за июль Министерство экономики и финансов Греции проверило более 4,5 тысяч жалоб граждан на пляжи и прибрежные зоны по всей стране. Очень часто люди жаловались на местные предприятия, захватывавшие пляжные участки.

На более чем 150 пляжах были проведены проверки. Власти стремились убедиться, что морской песок остается полностью доступным всем желающим, а пляжные предприятия не расширяются незаконно за пределы своих выделенных зон. За различные нарушения выписали штрафы в общей сложности на более чем 800 000 евро. К таким нарушениям можно отнести установку зонтов и шезлонгов вне отведенной зоны, отсутствие необходимых вывесок и занятие пляжных зон без договора аренды.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил со строгим предупреждением, когда в марте власти ужесточили требования к обустройству пляжей. Впрочем, это не остановило рост потока туристов в Грецию. Так президент муниципального сообщества Тира на Санторини Панайотис Кавалларис призвал местных жителей не выходить на улицу, поскольку остров затопили сошедшие с круизных лайнеров туристы. Однако позже он удалил это свое сообщение из соцсетей.

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