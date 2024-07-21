В Instagram теперь можно добавлять несколько аудио в Reels: как это сделать

Instagram – одна из самых популярных соцсетей в мире. Когда-то это была обычная платформа для обмена фотографий, никто особо не тратил время на лишнюю обработку или композицию – фильтров было достаточно. За десятилетие существования Instagram превратился в мощный инструмент, диктующий тренды.

Видео дня

Недавно Instagram объявил, что позволит пользователям добавлять несколько аудиодорожек в свои Reels. Эксперты рассказали, что им удалось узнать об инновации.

В компании отметили, что пользователи могут прибавлять к 20 трекам в один Reel.

Чтобы добавить новый трек к своему видео:

коснитесь опции "Добавить в микс" в редакторе Reel;

добавив треки, вы можете обрезать их, чтобы включить только часть аудио, которую вы хотите.

"Запуск нескольких аудио в Reels дает расширенную творческую гибкость с возможностью визуально выравнивать аудио с такими элементами, как текст, наклейки и клипы, чтобы выразить свое творчество способом, который будет удобным для аудитории", – заявили в компании.

Instagram припишет общий комбинированный трек автору, чтобы они могли призвать своих поклонников повторно использовать уникальный микс. Эта функция избавляет создателей от необходимости использовать другой редактор, чтобы миксовать несколько аудио дорожек в одну.

Ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что платформа не будет сосредоточена на длинных видео – акцент по-прежнему будет на том, чтобы пользователи создавали и делились короткими клипами.

Короткие видео – это часть идентичности бренда, заявили в Instagram.

"И мы не хотим подрывать это, выбирая длительные видео", – резюмировал Моссери.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что TikTok хочет запустить конкурента Instagram.

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