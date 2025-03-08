В iOS 18.4 появились новые эмодзи: список

Эмодзи давно стали частью нашего ежедневного общения – мы используем их в общении в мессенджерах и выражаем ими свои чувства. Конечно, словарь эмодзи постоянно расширяется, как и развивается любой язык.

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Как пишет издание MacRumors, в сентябре 2024 года был разработан новый стандарт кодировки символов Unicode 16, в котором появилось сразу несколько новых эмодзи. В смартфонах iPhone они стали доступны вместе с бета-версией операционной системы iOS 18.4, вышедшей в начале этой недели.

Вот какие пиктограммы могут теперь использовать те, кто скачал соответствующее обновление:

лицо с мешками под глазами;

отпечаток пальца;

дерево без листьев;

редис;

арфа;

лопата;

пятно.

Задержку с добавлением этих эмодзи объясняют тем, что Apple часто требуется несколько месяцев, чтобы создать иллюстрации для новых картинок. Именно поэтому пиктограммы, выпущенные полгода назад, появились в списке доступных только сейчас.

Последний раз Apple добавляла новые эмодзи вместе с обновлением iOS 17.4, которое вышло в марте 2024 года. Тогда список пополнился изображениями лайма, съедобного коричневого гриба, феникса, разорванной цепи, вертикального кивания головой и горизонтального качания головой (аналоги жестов "да" и "нет").

Более того, уже известно, какие эмодзи появятся в стандарте Unicode 17, который должен выйти в следующем году. Тогда к библиотеке пиктограмм прибавятся снежный человек, лицо с очень сильно выпученными глазами, облако от взрыва, огрызок яблока, косатка, тромбон, танцовщица, камнепад в горах и сундук с сокровищами.

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