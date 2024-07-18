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В iOS 18 могут появиться новые эмодзи: как выглядят

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
87
В iOS 18 могут появиться новые эмодзи: как выглядят

Недавно компания Apple представила своим пользователям следующую версию операционной системы для смартфонов iOS 18. Но некоторые мелкие обновления открывают публике до сих пор.

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Так независимый блог Apple Hub в соцсети X (бывший Twitter) рассказал, что в обновлении могут появиться 8 новых эмодзи. Более того, показал их изображения.

Какими будут обновленные эмодзи

В iOS 18 могут появиться новые эмодзи: как выглядят

В список, представленный в блоге, вошли следующие пиктограммы:

  • усталое лицо;
  • отпечаток пальца;
  • пятно;
  • лопата;
  • дерево;
  • лира;
  • свекла;
  • флаг Сарка – один из Нормандских островов.

Судя по реплаям на сообщение Apple Hub, наибольший отклик у пользователей вызвало эмодзи уставшего лица. Многие соотнесли себя с этим изображением. А вот свекла, наверное, стала самым неоднозначным нововведением.

Другие обновления, связанные с эмодзи

Расширение списка предустановленных эмодзи – не единственное обновление в этой сфере. На iOS 18 можно будет создавать собственные значки. Инструмент, который будет этим заниматься, получил название Genmoji. Он будет работать на основе нейросети и API NSAdaptiveImageGlyph.

Представленный API будет подстраивать сгенерированные изображения под квадратный формат и добавлять их в отдельный раздел клавиатуры Apple. Также пользователь сможет редактировать и удалять свои Genmoji.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каких моделях iPhone будет доступна iOS 18.

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