В iOS 18 могут появиться новые эмодзи: как выглядят

Недавно компания Apple представила своим пользователям следующую версию операционной системы для смартфонов iOS 18. Но некоторые мелкие обновления открывают публике до сих пор.

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Так независимый блог Apple Hub в соцсети X (бывший Twitter) рассказал, что в обновлении могут появиться 8 новых эмодзи. Более того, показал их изображения.

Какими будут обновленные эмодзи

В список, представленный в блоге, вошли следующие пиктограммы:

усталое лицо;

отпечаток пальца;

пятно;

лопата;

дерево;

лира;

свекла;

флаг Сарка – один из Нормандских островов.

Судя по реплаям на сообщение Apple Hub, наибольший отклик у пользователей вызвало эмодзи уставшего лица. Многие соотнесли себя с этим изображением. А вот свекла, наверное, стала самым неоднозначным нововведением.

Другие обновления, связанные с эмодзи

Расширение списка предустановленных эмодзи – не единственное обновление в этой сфере. На iOS 18 можно будет создавать собственные значки. Инструмент, который будет этим заниматься, получил название Genmoji. Он будет работать на основе нейросети и API NSAdaptiveImageGlyph.

Представленный API будет подстраивать сгенерированные изображения под квадратный формат и добавлять их в отдельный раздел клавиатуры Apple. Также пользователь сможет редактировать и удалять свои Genmoji.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каких моделях iPhone будет доступна iOS 18.

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