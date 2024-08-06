В iOS 18 на iPhone появится 'щелчок Таноса': можно будет уничтожать то, что вам не нравится

Современные технологии продолжают удивлять нас инновационными возможностями. С каждым новым обновлением, пользователи смартфонов на операционной системе iOS получают новые функции, значительно облегчающие жизнь.

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Одной из таких новинок, которая обещает стать настоящим хитом, является функция, известная как "щелчок Таноса". Видео о том, как она работает опубликовал MacRumors.

Танос, которого зрители помнят по фильмам "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Завершение", благодаря своим магическим перчаткам мог уничтожить половину вселенной одним щелчком пальцев. Новая функция iOS 18 на iPhone обещает несколько схожее, хотя и в менее драматичном масштабе.

Наверное, у каждого человека регулярно возникают ситуации, когда надоедливая реклама или оповещения об использовании файлов cookie мешают полноценно потреблять информацию или наслаждаться контентом. К счастью, скоро это перестанет быть проблемой.

Новая функция "Контроль отвлечения" уже появилась в Safari в пятой бета-версии iOS 18 и iPadOS18. Она позволит пользователям легко временно удалять раздражающие и отвлекающие элементы с вебсайта для мобильных устройств, включая подсказки, рекламу, видео с автоматическим воспроизведением и т.д.

Для того, чтобы скрыть отвлекающие элементы, нужно нажать ту же кнопку, которую вы использовали, чтобы включить режим чтения, а затем выбрать Hide Distracting Items.

После этого, нажав на рекламу или оповещение, вы сможете избавиться от него, словно у вас уже есть при себе все камни бесконечности.

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