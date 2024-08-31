В iOS 18 наконец появится функция расшифровки голосовых сообщений: как это будет работать

Новая операционная система для смартфонов Apple, которая имеет номерное название iOS 18, получит долгожданную функцию расшифровки голосовых заметок. Для этого больше не придется устанавливать стороннее программное обеспечение.

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Но как будет работать эта функция? Разобраться в ней принялись журналисты издания Tom's Guide. По их данным, новая функция транскрибации для программы записи не только будет расшифровывать голосовые заметки, но и не будет иметь ограничений по времени на то, как долго может продолжаться запись, которую нужно обработать. Единственная сложность в использовании этой функции – найти нужный инструмент. И вот как это сделать.

Как найти функцию расшифровки в iOS 18

Зайдите в приложение диктофона и найдите запись, которую вам нужно расшифровать. Сначала нажмите три точки в правом верхнем углу, чтобы открыть небольшое подменю. Одним из его пунктов будет опция "Просмотр расшифровки". Выбрав ее, вы попадете в новое окно, где вы сможете увидеть расшифровку полностью.

Альтернативный способ доступа к расшифровкам

Но это не единственный путь к доступу к расшифрованным записям. Выберите опцию "Изменить запись" в том же подменю. А затем нажмите бабл с изображением кавычек в левом нижнем углу экрана.

Как редактировать голосовую запись

В полученной расшифровке можно заменять части текста. Для этого нажмите большую красную кнопку замены в нижней части экрана и начните говорить. Расшифровка начнет изменяться в реальном времени. Однако в таком случае в файле с расшифровкой будет заменено все с момента, когда вы начали редактирование. Поэтому здесь могут возникать неточности.

Уже известно, что эта функция доступна в бета-версии iOS 18 и не зависеть от функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. А значит, она будет доступна на каждой модели iPhone, которая поддерживает обновление до iOS 18.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каких устройствах будет доступна iOS 18.

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