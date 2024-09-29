В iPhone 16 Pro обнаружили проблему с сенсорным экраном: что не работает

Недавняя презинтация iPhone 16 произвела большое впечатление как на пользователей, так и на экспертов. Большие дисплеи, искусственный интеллект, новые кнопки и т.п., делают это устройство самым инновационным на рынке.

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Однако все не так хорошо, как хотелось бы, ведь владельцы новеньких iPhone 16 Pro начали массово сообщать о проблеме с сенсорным экраном. Об этом более подробно рассказал ITC.

Что именно не работает?

Проблема с сенсорным экраном наблюдается на моделях iPhone 16 Pro, работающих на операционных системах iOS 18 и iOS 18.1. Большинство пользователей обращают внимание, что некорректно работает зона экрана, расположенная вблизи края, особенно рядом с новой кнопкой управления камерой.

Вот как это описывают некоторые пользователи: "Если ваша ладонь случайно коснется области у новой кнопки управления камерой, весь экран перестанет реагировать на жесты и нажатия, за исключением главной панели. В системных настройках касаться или проводить пальцем практически невозможно. На главной странице можно нажать на некоторые программы, но листать точно не удается".

Эта проблема вызвала большое беспокойство среди пользователей, ведь она появляется на самом современном оборудовании и программном обеспечении от Apple.

Причины

Алгоритм, отвечающий за отклонение случайных прикосновений ладонью, как оказалось, функционирует агрессивно, блокируя часть экрана для взаимодействия. Пользователи предполагают, что причиной этого стали более тонкие рамки смартфона. Доказательством этого является то, что при использовании чехла количество багов уменьшается.

Также интересно то, что при заблокированном экране телефона все работает корректно. Это свидетельствует о том, что проблема в программном обеспечении и внушает надежду на то, что в ближайшее время Apple выпустит соответствующее обновление iOS для исправления ситуации.

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